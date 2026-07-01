‘Papá Pitufo’ desmiente versión de fuga: “Sigo en Portugal y lo voy a demostrar”

¿Dónde está Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’? Autoridades colombianas fueron notificadas de la supuesta salida de Diego Marín Buitrago de Portugal, país al que llegó el 3 de diciembre de 2024.

Después de estar varios meses detenido en Portugal por cuenta de una solicitud de extradición a Colombia, el 9 de junio de 2025 Marín quedó en libertad, residiendo en Oporto, a la espera de que se resolviera una solicitud de asilo que había presentado para frenar la extradición, alegando supuesta persecución. En Colombia es requerido por su responsabilidad en el delito de cohecho, por presuntamente sobornar a policías para favorecer la cadena de contrabando.

Sin embargo, ha ocurrido un incidente que genera confusión frente al futuro de este sonado caso que ha concentrado la atención del país en los últimos dos años. 6AM W conoció que hay una notificación que hizo la Policía de Colombia a la Fiscalía General de la Nación, según la cual se intentó capturar a Marín en Portugal y no fue posible ubicarlo porque, supuestamente, había abandonado ese país.

Según fuentes del proceso, la circular roja de Interpol habría presentado una modificación que habría hecho que no fuera visible y que, conforme a esa versión, habría facilitado que él saliera nuevamente rumbo a España, pero con rumbo, supuestamente desconocido.

En todo caso, este medio ha logrado confirmar que Diego Marín continúa en Portugal y que aparentemente nadie lo ha intentado capturar. En conversación telefónica con 6AM, señaló que no ha abandonado Portugal, que sigue allí y que no tiene planes de moverse porque eso pondría en riesgo su asilo, el cual confía saldrá favorable.

Marín, junto a su abogado John Villamil confirmaron el domicilio actual en Oporto, información ha sido trasmitida a los jueces de las audiencias donde han estado presentes la Fiscalía y la Procuraduría. La última fue el pasado jueves 25 de junio, ante el juez 52 de control de garantías de Bogotá.

Finalmente, contó que él mismo irá a la Policía de Portugal para que le certifiquen que está en ese país, que no se ha movido y que no se ha producido ningún intento de capturarlo, básicamente porque está en trámite un estatus de asilado que podría librarlo de su regreso a Colombia.

Surgen, entonces, varias preguntas: ¿Por qué la Policía le dijo a la Fiscalía que el supuesto zar del contrabando se había volado? ¿Por qué la Fiscalía habría intentado que se produjera la captura sin que se resuelva la solicitud de asilo? ¿A quién favorecería sembrar una versión de una supuesta fuga?

El asilo de Marín Buitrago debe resolverse en las próximas semanas. Su futuro genera nerviosismo en muchos sectores que temen que, de volver, prenda el ventilador frente a sus conexiones con políticos, empresarios e integrantes de la Fuerza Pública por más de 30 años.

Escuche la noticia completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 03:45 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: