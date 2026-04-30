Petro responde a abogado de ‘Papá Pitufo’: “Lo único que quiero es que Diego Marín diga la verdad”

Luego de la entrevista que entregó en Caracol Radio de el jurista español Gonzalo Boye, abogado de ‘Papá pitufo’ en España, en la que aseguró que el presidente Gustavo Petro sí se reunió con Diego Marín Buitrago en Bogotá, a pesar de las negaciones por parte del mandatario colombiano.

Frente a esto, el mandatario se refirió y aseguró que el abogado de ‘Papá Pitufo’, lo que hace es certificar que sí son ciertas las conversaciones que ha tenido el mandatario con altos gobiernos europeos para lograr su extradición al país.

“La persecusión que dice sufrir Marín de mi gobierno es porque converse directamente con el Presidente Sánchez y el actual comisario europeo Costa, para facilitar su extradición a Colombia. Mientras en Colombia se hacen suspicacias sobre mi conducta, el abogado certifica las conversaciones que he tenido con altos gobiernos europeos para lograr su traída al país”, dijo.

Reiteró en que la extracción no prosperó, porque en Colombia oficiales de Policía le permitieron escapar, y que la Fiscalía lo que hizo fue cambiar el fiscal para perdonar años de contrabando.

“En Colombia, la Fiscalía general cambió al responsable del proceso sobre alias “Pitufo” y desechó pruebas sobre decenas de años de corrupción sobre generales y oficiales de la policía nacional, de los altos funcionarios de la DIAN y sobre financiación de varias campañas presidenciales”, señaló.

¿Qué más dijo el presidente sobre la entrevista?

El mandatario reiteró en que su único interés ha sido la extradición del contrabandista, para procesarlo por los hechos, y que por esto, Gonzalo Boye le expresó que temía que si Diego Marín regresaba a Colombia lo mataran.

No obstante, el presidente dejó claro que le ofreció garantías para entregarlo con vida a la Fiscalía.

“Lo único que quiero es que Diego Marín diga toda la verdad ante el tribunal colombiano”, señaló.