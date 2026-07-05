El ‘Zarco Aldinever’ fue asesinado por Pablito Arauca del ELN: Otty Patiño

Justicia

El consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, le confirmó a Caracol Radio que José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’, murió.

Según explicó, alias ‘Pablo Arauca’, del grupo armado ilegal del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo habría asesinado y arrojado su cadáver al río Arauca.

Alias ‘Zarco Aldinever’ habría dado la orden de planear y ejecutar el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay desde un lugar desconocido en la frontera con Venezuela.

En contexto: Zarco Aldinever dio la orden de matar a Miguel Uribe Turbay en la frontera con Venezuela: ‘El Viejo’

Patiño aseguró que alias ‘Pablito’ habría asesinado a ‘Zarco Aldinever’, según dos fuentes

El consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, le aseguró a Caracol Radio que dos fuentes, una primaria y otra confidencial, le confirmaron que Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, habría asesinado a uno de los cabecillas de la Segunda Marquetalia.

Patiño recordó que una de las fuentes le aseguró que a José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’, “lo había matado ‘Pablito Arauca’ y que lo había arrojado al río”.

Alias ‘Pablito’ sería el tercero al mando del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Ahí hay dos fuentes, una fuente confiable y una fuente primaria, que fue la que me dio la información. Me aseguró, con un 100 % de seguridad, que al ‘Zarco Aldinever’ lo habían matado y que lo había matado ‘Pablito Arauca’”, señaló Patiño.

Dossier criminal del Zarco Aldinever. Foto: cortesía. Ampliar Dossier criminal del Zarco Aldinever. Foto: cortesía. Cerrar

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, confesó ante la Fiscalía General de la Nación que la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc, habría ordenado y pagado el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En una diligencia de interrogatorio rendida el lunes 9 de febrero, Pérez Marroquín, condenado a 22 años y cuatro meses de prisión tras reconocer que fue el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado, hizo esta revelación.

El ataque ocurrió en la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

Alias ‘El Viejo’ detalló que la orden de asesinar al senador Miguel Uribe Turbay “la impartió el ‘Zarco Aldinever’, de la Segunda Marquetalia”.

En medio del interrogatorio, también señaló que se ofrecieron 1.000 millones de pesos por el crimen y que se habrían dispuesto 600 millones de pesos para “torcer a la justicia” o, en su defecto, “mocharles la cabeza”.

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Alias ‘Yako’ y su papel en el crimen

Alias ‘El Viejo’ señaló que fue contactado por Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, desmovilizado de las extintas Farc e integrante de la Segunda Marquetalia, para poner en marcha la planeación y ejecución del crimen.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’. Ante las personas en la ciudad le decimos la ‘vuelta’, pero ante los mandos de la guerrilla es una ‘operación’ (…) Siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry (…), la orden que nos dieron los de arriba, me refiero a la gente de la Segunda Marquetalia; esa orden se tenía que ejecutar sí o sí”, señaló.

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Versiones cruzadas sobre la muerte de alias ‘Zarco Aldinever’

El 11 de agosto de 2025, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’, señalado como mano derecha de Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, comandante de la Segunda Marquetalia.

En ese momento, se conoció la versión de que habría sido asesinado por el ELN en la frontera con Venezuela.

Coincidencia

En la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 murió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Ese mismo día, el ministro de Defensa dio a conocer la versión sobre la muerte de alias ‘Zarco Aldinever’ en Venezuela.

Fiscalía

El 24 de marzo de 2026, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que alias ‘Zarco Aldinever’, señalado de haber ordenado el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, estaba vivo.

“Para nosotros, el ‘Zarco Aldinever’ está vivo”, aseguró Camargo. Además, señaló que “no hay ninguna evidencia corroborativa respecto del rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional; ese es un rumor y tan es así que se solicitó y se expidió la orden de captura en su contra”, afirmó.