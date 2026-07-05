Trabajos eléctricos afectarán servicio de energía en Sabanalarga y Palmar de Varela este lunes
Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Con el objetivo de prevenir afectaciones en el servicio de energía, personal técnico de Air-e Intervenida adelantará este lunes 6 de julio labores de poda preventiva en la zona rural de Sabanalarga. Las intervenciones buscan retirar ramas de árboles cercanas a las redes eléctricas para garantizar la seguridad y continuidad del suministro.
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Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, periodo en el cual estarán sin servicio de energía los sectores de Loma de Carreto, fincas y zonas aledañas a las vías Sabanalarga–Manatí y La Peña–San Jacinto.
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De manera paralela, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, se instalará un poste en la calle 7 con carrera 4, en la Calle de Jesús, en el municipio de Palmar de Varela, como parte de las labores de modernización de la infraestructura eléctrica.
La empresa Air-e Intervenida recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante las horas de suspensión del servicio y puso a disposición la línea 115 y su portal web www.air-e.com para atender cualquier inquietud relacionada con el suministro de energía.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....