Barranquilla ha enviado más de 208 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, de acuerdo con información compartida por la Alcaldía de la ciudad.

Según el mandatario, Alejandro Char, la primera parte de la ayuda ya llegó al estado de La Guaira, donde fueron entregadas 124 toneladas, mientras que otras 84 toneladas saldrán en los próximos días.

“Más de 208 toneladas de ayuda humanitaria llevan el abrazo de Barranquilla hasta Venezuela. La primera parte de esta ayuda ya llegó: 124 toneladas fueron entregadas en La Guaira y 84 más saldrán en los próximos días”, precisó el mandatario en su cuenta de X.

Además, señaló que este resultado es “el reflejo de una ciudad que se unió, de empresas, instituciones y miles de barranquilleros y venezolanos que hicieron posible una de las mayores muestras de solidaridad con nuestros hermanos”.

Centro de copio seguirá recibiendo ayudas

El centro de acopio ubicado en el sector de Barranquillita continúa recibiendo donaciones durante las 24 horas en la carrera 43 #6-120 e invitó a la ciudadanía a seguir apoyando la iniciativa.

La recolección de ayudas hace parte de la respuesta humanitaria impulsada desde Barranquilla para atender la emergencia que afecta a Venezuela, mediante la recepción y envío de donaciones destinadas a la población afectada.