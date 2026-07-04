Así se vivió en el Gran Malecón la clasificación de Colombia a octavos de final

Personas congregadas en el Malecón del río. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

El Gran Malecón del Río volvió a convertirse en el punto de encuentro de miles de aficionados que celebraron la clasificación de la selección Colombia a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Más de 17.000 personas asistieron al Fan Fest, donde siguieron en pantalla gigante el compromiso de la Tricolor. El gol de John Arias desató la euforia entre los asistentes, que festejaron la victoria con cánticos, banderas y caravanas improvisadas.

La celebración se extendió hasta altas horas de la noche y dejó en evidencia la ilusión de los hinchas, quienes ven a la selección Colombia como una de las grandes favoritas para levantar por primera vez la Copa del Mundo.

“Vine directamente desde el Eje Cafetero para disfrutar el partido de la selección Colombia en Barranquilla”, contó uno de los aficionados que llegó hasta el Gran Malecón para vivir el ambiente mundialista.

Otro de los seguidores de la ‘tricolor’ dejó en evidencia su optimismo tras el triunfo y afirmó: “Estamos con Dios en octavos y somos campeones del Mundial”.

El Fan Fest volverá a abrir sus puertas este martes para el partido entre Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final, donde la Tricolor buscará seguir avanzando en el Mundial 2026.