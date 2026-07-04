20 municipios del Atlántico están en alerta roja por riesgo de incendios forestales

El IDEAM advirtió sobre el elevado riesgo de incendios de cobertura vegetal en gran parte del país. Actualmente, 502 municipios presentan algún nivel de alerta por esta amenaza, siendo la región Caribe una de las más afectadas.

De acuerdo con Daniel Useche, jefe de Pronósticos y Alertas del IDEAM, “actualmente, a nivel nacional, tenemos un total de 502 municipios en algún nivel de alerta por esta temática de pronóstico de la amenaza por incendios de la cobertura vegetal, de los cuales 201 municipios están en alerta roja, 163 en alerta naranja y 138 en alerta amarilla”.

En la región Caribe, el Atlántico concentra el mayor número de municipios en alerta roja, con 20 municipios.

“Para la región Caribe, especialmente, tenemos los departamentos de Atlántico con 20 municipios en alerta roja, La Guajira con 15 municipios, Magdalena con 9, Bolívar con 7, Cesar con 5 y Sucre con 1 municipio en alerta roja”, precisó Useche.

¿Cuáles son los municipios con alerta en el Atlántico?

Los municipios del Atlántico que se encuentran en máxima alerta son Baranoa, Barranquilla, Candelaria, Galapa, Juan de Acosta, Luruaco, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, Soledad, Tubará y Usiacurí.

El funcionario señaló que “prácticamente todo el departamento” se encuentra bajo alerta roja. Añadió que los municipios de Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suan permanecen en alerta naranja.

El IDEAM reiteró el llamado a las autoridades y a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar incendios de cobertura vegetal, especialmente durante la actual temporada de altas temperaturas y bajas precipitaciones.