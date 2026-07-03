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03 jul 2026 Actualizado 16:32

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Jhon Arias, entre los 10 mejores jugadores del Mundial 2026: supera a Vinícius y Bellingham

El volante de Palmeiras ha jugado 46 partidos con la Selección Colombia y ha marcado seis goles.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 27: Jhon Arias #11 of Colombia waves to the fans after the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Portugal at Miami Stadium on June 27, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Michael Pimentel/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 27: Jhon Arias #11 of Colombia waves to the fans after the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Portugal at Miami Stadium on June 27, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Michael Pimentel/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Michael Pimentel/ISI Photos

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 27: Jhon Arias #11 of Colombia waves to the fans after the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Portugal at Miami Stadium on June 27, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Michael Pimentel/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

Jonathan Gonzalez Gracia

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El gran momento de Jhon Arias con la Selección Colombia sigue siendo reconocido a nivel internacional. El mediocampista se ubica entre los diez futbolistas con mejor rendimiento de la Copa Mundial 2026, según el más reciente informe elaborado por el CIES Football Observatory junto a la plataforma Impect, consolidándose como una de las grandes figuras del torneo.

Así le ha ido a Jhon Arias en la Copa del Mundo

Colombia marcha invicta en el Mundial y se ha convertido en una de las selecciones favoritas para pelear por el título del próximo 19 de julio en Nueva Jersey. En gran parte, ese protagonismo se debe al rendimiento de Arias, quien ha sido determinante en el funcionamiento del equipo de Néstor Lorenzo.

El estudio del CIES analizó únicamente a los jugadores que han disputado al menos 120 minutos en el torneo y elaboró un ranking basado en una metodología que mide de manera objetiva el rendimiento de los futbolistas de campo. Entre los aspectos evaluados se encuentran la construcción del juego, la creación de oportunidades, los pases exitosos en campo rival, las progresiones ofensivas y las acciones defensivas.

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Con una calificación de 86,6, Jhon Arias ocupa el noveno lugar del ranking, siendo el segundo sudamericano mejor ubicado, solo por detrás de Lionel Messi, quien integra el podio del listado. Además, el colombiano supera en la clasificación a figuras como Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Lamine Yamal.

El mediocampista también sobresale en varios apartados estadísticos. Es el tercer jugador de toda la Copa del Mundo con más recuperaciones de balón en el último tercio del campo, con cinco, igualando al inglés Declan Rice y solo por detrás de Florian Wirtz, quien registró ocho antes de la eliminación de Alemania.

Asimismo, Arias destaca por encima del promedio del torneo en aspectos como el ataque, la distribución del balón, la definición, la creación de oportunidades y el desarrollo de las jugadas, reflejando la influencia que ha tenido en el funcionamiento ofensivo de la Tricolor.

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Tabla de los mejores jugadores con mejor rendimiento en el Mundial 2026

El ranking es liderado por Michael Olise, seguido por Kylian Mbappé y Lionel Messi. La cuarta posición es para Yane Diomandé, de Costa de Marfil, mientras que Erling Haaland, quien suma cinco goles y pelea por la Bota de Oro, completa el Top 5.

Además de Arias, otros cuatro futbolistas de la Selección Colombia aparecen entre los 100 mejores jugadores del Mundial: James Rodríguez, en el puesto 39 con una calificación de 83,6; Gustavo Puerta, en la casilla 81 (81,2); Davinson Sánchez, en el lugar 84 (81,1); y Luis Díaz, quien ocupa el puesto 95 con 80,7 puntos.

El reconocimiento confirma el gran presente de Jhon Arias y ratifica su importancia en una Selección Colombia que continúa soñando con hacer historia en la Copa Mundial 2026.

JugadorSelecciónRendimiento
1.Michael OliseFrancia
2.Kylian MbappéFrancia
3.Lionel MessiArgentina
4.Yan DiomandéCosta de Marfil
5.Erling HaalandNoruega
6.Mikel OyarzabalEspaña
7.Ferdi KadiogluTurquía
8.Rodri HernándezEspaña
9.Jhon AriasColombia
10.Florian WirtzAlemania

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