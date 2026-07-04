Octavos de final del Mundial 2026: repase acá fecha y hora de cada uno de los partidos. (Photo by Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

¡Se avecinan los octavos de final del Mundial 2026! Con el duelo entre Colombia y Ghana en Kansas quedaron definidos los 16 equipos que continúan luchando por el título mundial. Entre ellos destaca la presencia de la Selección.

REVIVA ACÁ LA CLASIFICACIÓN DE COLOMBIA EN EL MUNDIAL 2026

Justamente, los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron un partido casi perfecto frente al cuadro africano, que nunca pudo generar verdadero peligro en la portería defendida por Camilo Vargas. El único tanto del compromiso llegó por cuenta de Jhon Arias, quien aprovechó un centro perfecto de Luis Javier Suárez para definir a puerta libre dentro del área chica.

La única mala noticia para el cuadro nacional pasa por Jhon Córdoba, quien abandonó el campo por lesión a los 8 minutos. Habrá que esperar por cómo se recupera en los próximos días.

Colombia se une así a Paraguay, Brasil y Argentina como las cuatro representantes de Conmebol en esta nueva fase del campeonato, recordando que Ecuador cayó en esta ronda y Uruguay no logró sobrepasar la fase de grupos. Buen balance para el fútbol sudamericano en esta Copa del Mundo.

En cuanto a las otras confederaciones, Asia se quedó sin representantes, Africa cuenta únicamente con Marruecos y Egipto, mientras que Concacaf tiene con vida a las tres locales: México, Estados Unidos y Canadá.

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Cuartos de final del Mundial 2026

Canadá vs Marruecos

Fecha: sábado 4 de julio.

Hora: 12 de la tarde.

Paraguay vs Francia

Fecha: sábado 4 de julio.

Hora: 4 de la tarde.

Estados Unidos vs Bélgica

Fecha: lunes 6 de julio.

Hora: 7 de la noche.

Portugal vs España

Fecha: lunes 6 de julio.

Hora: 2 de la tarde.

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Brasil vs Notuega

Fecha: domingo 5 de julio.

Hora: 3 de la tarde.

México vs Inglaterra

Fecha: domingo 5 de julio.

Hora: 7 de la noche.

Suiza vs Colombia

Fecha: martes 7 de julio.

Hora: 3 de la tarde.

Argentina vs Egipto

Fecha: martes 7 de julio.

Hora: 11 de la mañana.