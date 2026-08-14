Santa Lucía celebra 25 años del Festival Nacional Son de Negro

La bandera roja que anuncia el inicio de la fiesta volvió a ondear en la plaza principal de Santa Lucía para dar apertura a una nueva edición del Festival Nacional Son de Negro, luego de que esta manifestación cultural fuera declarada Patrimonio Histórico, Étnico y Cultural de la Nación por parte del Congreso de la República.

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Durante tres días, el municipio se convertirá en escenario de música, danza, gastronomía, artesanías y saberes ancestrales con la celebración de la edición número 25 de este festival, considerado una de las principales expresiones culturales del sur del Atlántico.

El sonido del tambor vuelve al Canal del Dique

El tradicional tambor alegre volverá a sonar por las calles de Santa Lucía con la participación de 40 agrupaciones provenientes de diferentes municipios del Atlántico y otras zonas del Caribe colombiano.

La programación incluirá muestras folclóricas, espacios académicos, feria gastronómica y artesanal, presentaciones artísticas y actividades para niños y jóvenes, con el propósito de mantener viva una tradición ligada a la memoria afrodescendiente de las comunidades ribereñas del Canal del Dique.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que los 25 años del festival representan una celebración de la identidad y la memoria cultural del Caribe.

“Celebrar 25 años del Festival Nacional Son de Negro es celebrar la memoria viva de nuestras comunidades y la fuerza de una tradición que se mantiene vigente de generación en generación”, afirmó el mandatario departamental.

Una tradición protegida como patrimonio cultural

La celebración llega en un momento clave para esta expresión cultural, tras el reconocimiento nacional de los Bailes Cantaos Afrodiaspóricos del Caribe colombiano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, mediante la Ley 2520 de 2025.

El reconocimiento incluye manifestaciones como el Son de Negro, el bullerengue, los sextetos, el son de pajarito, la tambora, el mapalé y la danza del congo.

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Para las autoridades culturales, estas declaratorias fortalecen la protección y transmisión de los saberes de las comunidades afrodescendientes del Caribe.

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, aseguró que el festival representa el trabajo de generaciones que han preservado esta tradición y que ahora tienen el reto de proyectarla hacia las nuevas generaciones.

Santa Lucía espera cerca de 30 mil visitantes

El alcalde de Santa Lucía, Edward Ecker Martínez, aseguró que la declaratoria como patrimonio marca un nuevo capítulo para el festival y reconoce la labor de los abuelos, pescadores del Canal del Dique y familias que han mantenido viva esta expresión cultural.

“El Son de Negro ya no solo es nuestro, ahora es de todo el país”, afirmó el mandatario.

Para esta edición se espera la llegada de aproximadamente 30 mil visitantes, con un dispositivo de seguridad conformado por la Policía Nacional, la Policía Militar y cerca de 150 personas de apoyo logístico.

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Programación del Festival Nacional Son de Negro

Las actividades iniciarán el viernes 14 de agosto con el tradicional Recorrido Coreo-Musical por la Calle Central del Son de Negro, seguido del acto oficial de instalación y las presentaciones de las 40 agrupaciones participantes.

La jornada cerrará con la Noche Musical de Bienvenida, que contará con artistas como Luis Da, Dolcey Miguel, El Meke y Checo Acosta.

El sábado 15 de agosto se realizará la Alborada Folclórica, un conversatorio académico sobre el Son de Negro como Patrimonio Cultural de la Nación, la Feria Gastronómica y Artesanal y la ronda eliminatoria del Concurso Nacional de Son de Negro.

El cierre musical estará a cargo de DJ Raúl Fábregas, Mr. Black, Silvio Brito y Diego Daza.

El domingo 16 de agosto se desarrollará la gran final del concurso, la muestra de danzas especiales y la ceremonia de premiación. Las agrupaciones competirán por una bolsa de premios superior a los 50 millones de pesos.

La clausura estará acompañada por un concierto con Iván Ovalle, Papo Man, Farid Ortiz, Poncho Zuleta y Kbeto Zuleta.