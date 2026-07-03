Venezuela: cifra de fallecidos sube a 2.645 mientras permanece la búsqueda de desaparecidos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no ofreció un balance sobre el número de personas desaparecidas.

El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó el balance en un mensaje en Telegram, en el que detalló además que unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda y que 86.117 familias han sido atendidas.

En el desglose, también habló de 6.462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.

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Desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado además 890 réplicas.

La búsqueda de los últimos supervivientes

La incertidumbre por el rescate del niño Fabio, de 9 años, tras nueve días bajo los escombros de su edificio después del doble terremoto de la semana pasada en Venezuela protagonizó la jornada del viernes, mientras algunos rescatistas abandonan la zona afectada a medida que disminuye la probabilidad de encontrar personas con vida.

Operación de rescate de Hernán Gil en Venezuela tras terremotos. Fotos: USAR Bomberos de Chile Ampliar Operación de rescate de Hernán Gil en Venezuela tras terremotos. Fotos: USAR Bomberos de Chile Cerrar

“Siento acá en mi corazón, lo siento en mi cuerpo que Fabio sigue vivo”, aseguró a EFE Francisco Bastardo, el padre del niño venezolano de 9 años al que se intenta rescatar después de pasar nueve días bajo los escombros de un edificio que colapsó.

Un grupo de rescatistas de España, Portugal y Venezuela desplegó hoy drones y perros para evaluar el rescate del pequeño bajo la atenta mirada de sus padres y abuela.

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Los rescatistas hicieron pruebas térmicas y también evalúan si hay signos de vida bajo los escombros, ya que la familia del niño asegura haberlo oído, aunque el equipo no ha logrado hallar pruebas.

Rebeca, la abuela del niño, aseguró a EFE que el pasado domingo, Fabio respondió a llamados con un silbido y que en la mañana de este mismo viernes escucharon ruidos como de golpes.

Donaciones internacionales

La cantante española Rosalía realizó una importante donación económica a Unicef para apoyar a la infancia de Venezuela tras el doble terremoto, que la Agencia de la ONU anunció a través de sus redes sociales.

La artista colombiana Shakira compartió, por su parte, que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es colaboradora, donará 500.000 dólares para ayudar a los niños del país.

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Además, el Comité de Emergencia Español, integrado por ocho ONG especialistas en ayuda humanitaria, recaudó un millón de euros que irá destinado a garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable e higiene, según informó en una nota de prensa.

¿Y María Corina Machado?

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a la líder opositora venezolana y premio nobel de la Paz María Corina Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela por temor a una crisis política, según ‘The Wall Street Journal’.

Fuentes con conocimiento de los hechos confirmaron que el avión privado que llevaba a Machado desde EE.UU. a Curazao fue obligado a dar la vuelta la semana pasada, cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la activista planeaba cruzar a territorio venezolano en un recorrido inverso a su huida en diciembre.

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El doblete sísmico

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

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Los sismos de hace una semana afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA, a partir de imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.