Indonesia: autoridades ordenan evacuaciones tras terremoto de magnitud 7,7 y alerta de tsunami

El gobierno de Indonesia llamó a los residentes de las zonas costeras de la isla de Flores a evacuar de inmediato hacia terrenos más elevados tras un terremoto de magnitud 7,7 que desencadenó una alerta de tsunami. (Foto: Cortesía Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

El gobierno de Indonesia llamó a los residentes de las zonas costeras de la isla de Flores a evacuar de inmediato hacia terrenos más elevados tras un terremoto de magnitud 7,7 que desencadenó una alerta de tsunami.

“Instamos encarecidamente a nuestras comunidades a lo largo de la costa norte de Flores y en las zonas del sur, en las islas del sur y en toda la región sur, a que lleven a cabo una autoevacuación de inmediato”, dijo Abdul Muhari, funcionario de la agencia nacional de desastres BNPB.

Los residentes deben “alejarse de la costa, ya sea adentrándose más de dos kilómetros tierra adentro o subiendo a zonas montañosas de más de 10 metros de altura”, dijo a la cadena local Kompas TV.

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Los detalles del terremoto

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.

El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del USGS, y hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales.

Se calcula que en torno a 2 millones de personas viven en la isla de Flores, cuya capital, Ende (90.000 habitantes), se sitúa en la costa meridional, la opuesta a donde se registró el sismo.

Región sísmica

Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado “Cinturón de fuego” del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del océano Pacífico.

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El archipiélago, formado por más de 17.000 islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.

A principios de julio, un sismo de magnitud 6,2 golpeó el este de las islas, sin causar víctimas ni daños importantes.

En 2018, 2.200 personas murieron en Palu, una ciudad de unos 400.000 habitantes y capital de la provincia de Sulawesi Central (centro), a causa de un terremoto de magnitud 7,5 seguido de un tsunami.