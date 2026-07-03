“El régimen está frenando la ayuda humanitaria en Venezuela”: María Conchita Alonso tras terremotos

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Este viernes, 3 de julio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la reconocida actriz y cantante venezolana-estadounidense nacida en Cuba, Mará Conchita Alonso, quien se pronunció frente a la situación que vive Venezuela luego de los terremotos que golpearon a esa nación el pasado 24 de junio.

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La artista expresó su preocupación por la tragedia que atraviesa su país y aseguró que, aunque gran parte de su familia se encuentra a salvo, mantiene contacto permanente con rescatistas y voluntarios a través de la fundación VEE Fauna, organización que creó para apoyar a animales abandonados y a quienes los protegen.

Rescate de animales tras el terremoto

La actriz explicó que, además de las personas afectadas, cientos de mascotas también quedaron atrapadas entre los escombros o perdieron sus hogares.

Según relató, en las zonas más afectadas se instalaron refugios temporales y puestos veterinarios para atender perros, gatos y otros animales rescatados.

“Hoy todavía están rescatando vidas tanto de personas como de animalitos”, afirmó Alonso, quien destacó la labor de activistas y voluntarios venezolanos que, pese a las dificultades, continúan ayudando en medio de la emergencia.

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Asimismo, indicó que las donaciones que recibe su fundación son enviadas en su totalidad a Venezuela para apoyar tanto a los animales como a sus cuidadores.

María Conchita Alonso cuestionó la actuación del régimen venezolano

Uno de los momentos más fuertes para la actriz ocurrió cuando la artista criticó la respuesta de las autoridades venezolanas frente a la tragedia.

Alonso aseguró que el Gobierno habría impedido inicialmente que ciudadanos y voluntarios ingresaran a algunas zonas afectadas y afirmó que existen denuncias según las cuales se estaría restringiendo la ayuda humanitaria.

Además, sostuvo que los edificios que colapsaron durante el terremoto reflejan años de corrupción en los procesos de construcción.

Según dijo, muchas de las edificaciones levantadas durante el chavismo fueron construidas con materiales de baja calidad debido, según ella, a presuntos actos de corrupción.

Desaparición del “Topo venezolano” preocupa a María Conchita Alonso

La cantante también manifestó su preocupación por el caso del llamado “Topo venezolano”, un rescatista que, según diferentes reportes conocidos por ella, habría desaparecido después de participar en las labores de búsqueda de sobrevivientes.

De acuerdo con su relato, varios testigos señalaron que el hombre fue visto caminando junto a militares y desde entonces no habría vuelto a aparecer públicamente.

Aunque en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre una supuesta reaparición, Alonso aseguró que solo creerá esa información cuando el propio rescatista pueda hablar públicamente.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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