Francia: roban datos de más de 678.000 contribuyentes

La dirección general de Financias Públicas de Francia reconoció que el hackeo, registrado en junio, se descubrió hasta esta semana porque el atacante se habría jactado del ciberataque en redes. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El organismo francés encargado de la recolección de impuestos reconoció que fue víctima en junio de un pirateo de datos de 678.437 contribuyentes, entre particulares y profesionales, y que sólo se dio cuenta de la sustracción de informaciones después de que el supuesto autor se hubiera jactado públicamente el pasado miércoles 12 de agosto.

La cifra la dio en una conferencia telefónica con la prensa la directora general de Finanzas Públicas, Amélie Verdier, que explicó que en junio detectaron la intromisión en la cuenta de uno de sus agentes, pero no que el pirata hubiera robado informaciones, algo de lo que sólo fueron conscientes cuando éste se manifestó esta semana.

Verdier se justificó contando que no habían notado una utilización masiva de la cuenta pirateada gracias a un puenteado de la contraseña de acceso, e insistió en que, por lo que saben hasta ahora, las informaciones sustraídas no permiten conectarse a las cuentas personales o profesionales de los contribuyentes afectados.

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Lo que el pirata sí pudo conseguir, en el caso de los particulares, son informaciones personales, como los nombres, apellidos, dirección, los ingresos fiscales de referencia (que sirven para el cálculo del impuesto) y el tipo impositivo en el impuesto sobre la renta.

La directora general insistió en que no tuvo acceso al detalle de las declaraciones de la renta. También puso énfasis en que, en el caso de las empresas (que son algo más de la mitad), las informaciones sustraídas no son tan sensibles, ya que son de acceso público, como las direcciones, el número que le atribuye la administración o el nombre del responsable.

“Pedimos perdón a todos los usuarios afectados”, señaló antes de anunciar que desde comienzos de la semana próxima sus servicios se van a poner en contacto con cada uno de ellos para comunicarles lo ocurrido y darles consejos para poder hacer frente a tentativas de utilización fraudulenta de las informaciones sustraídas.

Aseguró que son “muy conscientes de (su) responsabilidad” y que van a “actuar con total transparencia”. También hizo hincapié en que “la ciberseguridad es una gran preocupación” para la Dirección General de Finanzas Públicas y que en 2025 consiguieron evitar más de 6.500 ataques.

¿Confesión pública?

El sitio francés especializado en ciberataques FrenchBreaches, que fue el primero en documentar este incidente, había contado que el presunto autor, que utilizó el seudónimo de ZeroBytes, dijo haberse introducido en junio en el portal oficial del fisco francés por el que acceden a sus cuentas los contribuyentes particulares y empresas (impots.gouv.fr).

Según el relato del ciberdelincuente, esa intromisión fue detectada cuando estaba extrayendo datos y se interrumpió.

FranchBreaches cifró en 678.437 los contribuyentes afectados, de los cuales 392.867 son particulares y 285.570 profesionales.

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Entre los particulares, 26.805 tienen un ingreso fiscal de referencia de al menos 100.000 euros, 386 superan el millón de euros y ocho los 10 millones. El presunto autor del pirateo señaló que había puesto a la venta el fichero que robó por varios miles de euros.

FrenchBreaches indicó este viernes, por otro lado, que ZeroBytes (conocido por pirateos a empresas como Intermarché o entidades como la Federación Francesa de Balonmano) también ha reivindicado otro ataque al fisco referido a datos catastrales de dos millones de propietarios.

Verdier puntualizó que, por lo que saben, en esa otra operación el pirata pudo acceder a informaciones catastrales de 200.000 propietarios, pero se esforzó en quitar importancia a este incidente con el argumento de que esas informaciones son mucho menos sensibles que las fiscales y, de hecho, se pueden obtener por procedimientos públicos.