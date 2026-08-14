Italia aprueba paquete de 4,5 millones de euros para emergencia en Colombia

El canciller de Italia, Antonio Tajani y el viceministro de Asuntos Exteriores, Edmondo Cirielli, autorizaron un “paquete de iniciativas humanitarias en respuesta al violento terremoto que ha azotado Colombia” que suman más de 4 millones de euros.

Estos recursos tienen como meta “contribuir a la primera respuesta ante la emergencia y favorecer la rápida recuperación socioeconómica de las regiones afectadas”.

Atender comunidades afectadas

Tres millones de euros se concentrarán en proyectos “destinados a reforzar la resiliencia de las comunidades y a apoyar su rápida recuperación, se llevarán a cabo a través de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo”.

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Esto se adelantará en colaboración con organizaciones de la sociedad civil “en función de la evolución de la situación sobre el terreno y de las prioridades identificadas conjuntamente con las autoridades locales y los socios internacionales”.

Colaboración con agencias

Las intervenciones multilaterales, por un valor total de 1,5 millones de euros, se llevarán a cabo en colaboración con la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con las Agencias del Polo Alimentario de las Naciones Unidas en Roma, el PMA y la FAO.

El Ministerio de Asuntos Exteriores está también estudiando el envío de ayuda humanitaria a través de la red logística de las Naciones Unidas.

Más ayudas monetarias

El Grupo Banco Mundial anunció una ayuda económica directa de 200 millones de dólares y asistencia técnica tras el terremoto.

Desde el Banco Mundial se indicó que se está realizando “un trabajo conjunto con el Gobierno de Colombia y los socios para atender las necesidades inmediatas y sentar las bases para la recuperación”.

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Ese “trabajo conjunto” incluye el desembolso el pasado día 13 de 200 millones de dólares “para apoyar la respuesta de emergencia” y “una Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos (GRADE, por sus siglas en inglés) con el fin de proporcionar al Gobierno una evaluación preliminar de las pérdidas económicas y ayudar a priorizar la asistencia y los esfuerzos de reconstrucción”.