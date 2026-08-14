Convocan audiencia pública por asesinato de colombiano en Maine, ¿cuándo será?

La exesposa del agente de ICE, identificado como David Michael Brouillette, dijo que el funcionario la llamó para pedir que ‘encubriera su reputación’ (Foto: Caracol Radio / Cortesía facebook Camilo Romero / Cortesía X @KovacicRay)

El lunes 17 de agosto fue convocada una audiencia pública en Biddeford, Maine, para evaluar el uso de la fuerza por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras un operativo de ICE que resultó en la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero.

La audiencia, titulada “En busca de justicia en Biddeford: Supervisión del uso de la fuerza por parte del ICE en la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero”, fue convocada por:

La representante Chellie Pingree (D-Maine)

El representante Bennie G. Thompson (D-Mississippi)

La coordinadora de la bancada demócrata Katherine Clark (D-Massachusetts)

A la par de esta audiencia, se celebrará un encuentro paralelo por parte de otros miembros demócratas del Congreso.

Se prevé que, durante la audiencia, “los miembros del Congreso escuchen a representantes de la familia Durán Guerrero, funcionarios locales, defensores de la comunidad y otras personas que puedan informar sobre el estado de la investigación y el impacto que las operaciones del ICE han tenido en Maine”.

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Llamados a investigar

La organización Human Rights Watch pidió que se realice una investigación “oportuna, transparente y exhaustiva” de la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Maine.

“Esta semana, otra familia y comunidad enfrentan la devastadora pérdida de un ser querido en otro tiroteo fatal por parte del ICE”, indicó en un comunicado Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de HRW.

La hija de 3 años y la pareja de Durán Guerrero, de 26 años, le acompañaban cuando le dispararon.

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El ICE confirmó que el colombiano no era el motivo del operativo que sus agentes realizaban en la comunidad de Biddeford, al sur de Maine, en busca de un inmigrante con orden de deportación.

Agente de ICE pidió encubrimiento

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que mató al inmigrante colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en Maine fue identificado por su exesposa como David Michael Brouillette en el medio Portland Press Herald.

Ashley Brouillette aseguró al periódico de Maine en una entrevista telefónica que su exmarido, de 37 años y residente en la localidad de Manchester, la llamó admitiendo el tiroteo, justificando sus acciones y pidiendo que lo encubriera.

“Me pedía que mintiera por él y que encubriera su reputación. Le dije que no iba a mentir por él. Y entonces intentó decir que el tiroteo estaba justificado porque el tipo (Durán) intentó atropellarlo con su coche”, afirmó su exesposa.

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La mujer, que señaló que había visto vídeos de Brouillette en el lugar del tiroteo, le comentó que “en ninguna parte se ve que ese hombre te embistiera con un coche”.