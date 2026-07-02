“Nunca habíamos vivido algo así en el país”: presidente de la Cruz Roja Venezolana tras terremotos

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló este jueves, 2 de julio, Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana, quien se refirió a las cifras de fallecidos y heridos que deja, hasta el momento, el doble terremoto que golpeó a ese país el pasado miércoles.

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Se mantiene la esperanza

Farías resaltó en su primera intervención que “la Cruz Roja siempre tendrá la esperanza de seguir salvando más vidas. Las estadísticas, por supuesto, nos ponen en horas complicadas, pero los esfuerzos no paran”.

“Lo que está pasando en La Guaira es muy conmovedor, equipos de rescate nacionales e internacionales están trabajando de la mano como un equipo, donde sea que se revela que puede haber vida, se abocan a ello, así que mi mensaje sería el de la esperanza”.

Las dificultades

Por otro lado, el presidente de esa entidad se refirió a las dificultades que se han dado para poder realizar las operaciones de búsqueda y rescate. “Las primeras 48 horas fueron un reto importante de movilización, ya que, por supuesto, la gente estaba en la calle buscando a sus familiares, se estaba movilizando mucho, muchísimas personas de Caracas, pero también de otros estados del país se empezaron a movilizar hacia La Guaira”.

“Después de esas 48 horas hemos podido movilizarnos mucho más rápido y llegar a los puntos de atención en tiempos récord, pero los retos siguen siendo muchos. Es una situación muy dolorosa, una situación en donde hay zonas en las que prácticamente no quedó nada y las condiciones son bastante adversas”, agregó.

“Nunca habíamos vivido algo así en el país”

Farías dijo que, “efectivamente, fue devastador”.

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“Yo te puedo decir, como un venezolano de 31 años, que nunca habíamos vivido algo así en Venezuela en los años recientes. Entonces, la verdad es que no es mi posición hablar de las estructuras, pero sí te puedo decir que fue tan fuerte y doble y seguido, que yo veo que cualquier estructura podía haber colapsado”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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