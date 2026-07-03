María Corina Machado asegura no haber solicitado protección para volver a Venezuela

Luego de los terremotos del 24 de junio, la Nobel de la Paz anunció que volvería al país y denunció trabas por parte del Gobierno de Delcy Rodríguez para volar a Venezuela. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, dijo que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela.

“Yo no, ni nuestros equipos, requerimos ni hemos solicitado ningún tipo de protección ni que se asigne ningún tipo de recurso a seguridad”, indicó Machado en un encuentro virtual con la prensa.

“Todo el mundo me dice: ‘¿Quien te va a cuidar?’ Bueno, millones de venezolanos”, añadió.

Tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, Machado anunció que regresaría al país y, posteriormente, denunció que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

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Según The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela por temor a una crisis política tras los terremotos que azotaron al país.

Estado fallido

Machado dijo hoy que los terremotos, que han dejado al menos 2.645 muertos y más de 12.400 heridos según el Gobierno, han evidenciado que Venezuela es un “Estado fallido”.

“Esta semana ha evidenciado eso: la ausencia total de capacidades estatales (...). El país necesita certezas”, añadió.

La opositora insistió en que regresará a Venezuela y recalcó que busca contribuir con la emergencia. También aprovechó para manifestar que está “profundamente agradecida” con Estados Unidos y otros países.

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Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida. Las autoridades venezolanas la acusan de presuntos delitos relacionados con terrorismo, conspiración y traición a la patria, cargos que la dirigente rechaza.

¿Qué pasó con el vuelo?

La opositora llevaría meses preparándose para reactivar la presión por nuevas elecciones en Venezuela tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por orden de Trump, que este jueves afirmó que la relación entre Washington y el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es “excelente”.

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De acuerdo con el diario Wall Street Journal, intermediarios cercanos a la Casa Blanca habrían transmitido un mensaje a Machado con la advertencia de que, si seguía adelante con su plan de regresar, corría el riesgo de perder el apoyo de Trump y obstaculizar su estrategia para Venezuela, lo que retrasaría aún más las elecciones.

Pese a ello, la activista intentó un segundo regreso vía Panamá, pero Copa Airlines se negó a transportarla a Venezuela por miedo a represalias de Caracas contra la aerolínea, según fuentes anónimas con conocimiento de los hechos.