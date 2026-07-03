Oficial que lideró rescate de Hernán Gil en Venezuela tras terremoto detalló operación: Así se logró

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Este viernes, 3 de julio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, Exequiel Gallardo Pilar, oficial de enlace del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de Bomberos de Chile, que lideró el operativo para rescatar con vida a Hernán Gil tras los terremotos en Venezuela.

“La prioridad siempre es salvar vidas”

Gallardo inició su intervención asegurando que cuando a ellos, como equipo, les asignan su sitio de trabajo la “prioridad es salvar vidas”.

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“Por supuesto vamos a colaborar, también, con la recuperación de cadáveres, pero la fundamental tarea es salvar vidas”, dijo.

Operación de rescate de Hernán Gil en Venezuela tras terremotos. Fotos: USAR Bomberos de Chile Ampliar Operación de rescate de Hernán Gil en Venezuela tras terremotos. Fotos: USAR Bomberos de Chile Cerrar

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El rescate de Hernán Gil tras más de 200 horas y 8 días sepultado

El rescatista, así, narró los detalles de lo que fue el rescate de Gil, que estuvo más de 200 horas y 8 días sepultado tras el doble terremoto que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio.

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“Cuando llegamos estábamos muy entusiasmados; sin embargo, nos encontramos con un escenario de sentimientos encontrados. Por un lado, confirmó nuestro equipo de búsqueda técnica que había una persona porque estaba logrando comunicarse a través de los gritos, pero el escenario era muy difícil: teníamos un edificio de ocho pisos colapsado sobre él y la forma de colapso hacía que fuera muy peligroso el trabajo de rescate, eso explica que nos hayamos demorado finalmente tres días en este trabajo”, comentó.

Así mismo, dijo que lo que sucedió con Gil, por la dificultad y el tiempo que él estuvo sepultado, se considera como un rescate milagroso.

“Entendemos que luego de cinco días, incluso después de 72 horas, la probabilidad de hacer un rescate de alguien con vida va disminuyendo. Así que esto que ocurrió a los siete días del rescate de Hernán ayer se califica dentro de lo que en la literatura se conoce como rescates milagrosos ”, reveló.

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“Fue una montaña rusa de emociones”

Gallardo apuntó que el rescate de Gil “fue una montaña rusa de emociones”.

“Cuando él se dio cuenta que nos íbamos acercando, se ponía muy contento, pero a ratos le llega balo que nos ocurría también, que las operaciones se ponían más complicadas y él perdía la esperanza. Al equipo le tocaba tener que sostenerlo en las conversaciones”, contó.

Así, relató como fue todo el comienzo del rescate.

“Eso ocurrió creo que después de las primeras 24 horas de trabajo en el primer túnel que hicimos y logramos acceder a la ubicación donde él se encontraba. Desde arriba hicimos una perforación y pasamos una cámara, cuando logramos pasar esa cámara a través de la perforación confirmamos que estaba Hernán, entonces nuestro equipo médico le pasó una vía, básicamente una manguerita, por la cual lo empezamos a hidratar con agua. Por supuesto que eso para él ya era una buena noticia”, relató.

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Así mismo, contó que, incluso, Hernán Gil no sabía que lo que había pasado era un terremoto, había perdido la noción hasta del tiempo que llevaba sepultado.

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“Él no tenía la claridad de cuánto tiempo había pasado desde que había pasado el terremoto, de hecho, ni siquiera sabía que había sido un terremoto lo que había ocurrido, pero el hecho de que ya podía tomar agua después de 5 días, su cuerpo, sin duda, sí lo agradecía y esto fue un cambio en las expectativas para él también, por supuesto para nosotros, pues nos prolongó el tiempo en que podíamos hacer el rescate y también fue una mejora en su ánimo”, añadió.

“Ha sido el rescate más difícil y prolongado que hemos hecho”

Por otro lado, Gallardo aseveró que el rescate de Gil ha sido el más complejo que han tenido como equipo y, además, narró una situación adversa que debieron sobrepasar para sacar con vida a Gil.

“Sin duda es el rescate más complejo y técnico al que nos hemos enfrentado, también el más prolongado en tiempo porque teníamos esta estructura sobre nosotros, y dado que el rescate estaba ocurriendo en el piso más inferior, ocurría un efecto de reloj de arena en donde todo el material particulado, los pedacitos más pequeños, podríamos decir todos los molidos, descendía cada vez que nosotros íbamos avanzando en el túnel, y desde los pisos más superiores seguía cayendo material; todo eso siempre convergía a caer en el sector en el que nosotros estábamos trabajando”, dijo.

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Y agregó: “Fue tanto así que este túnel por el cual pudimos darle soporte a Hernán, conversar con él, y pudimos incluso darle una mano, tuvimos la frustración de que nos dimos cuenta que el rescate en ese túnel era inviable. Ese fue un día de mucha frustración y fue muy duro tener que darnos cuenta que ese trabajo no iba a dar el fruto que esperábamos y, por supuesto, por la mente de todos nosotros pasó un segundo de pensar que quizás que ahí íbamos a perder ese rescate”.

Equipo de Estados Unidos también fue clave, al igual que hidratarlo por una sonda

Finalmente, Gallardo contó cómo la ayuda de un equipo de Estados Unidos fue clave para sortear ese obstáculo que habían encontrado en el primer túnel.

“Hubo una reunión entre nuestros ingenieros en un término de asesoría técnica junto con los ingenieros del equipo de Miami y los líderes de rescate de ambos equipos y elaboramos un nuevo plan y lo que se acordó fue que se iba a construir un nuevo túnel, mientras tanto se le iba a seguir dando soporte a través del túnel que habíamos hecho originalmente", relató.

" El hito que habíamos conseguido de poder hidratar a través de los escombros por esta sonda a Hernán, que se encontraba atrapado, es lo que nos permitió poder trabajar de forma calmada, profesional, y sin correr contra el reloj. Siempre sabemos que la sobrevivida máxima es de siete, nueve días máximo, es lo que está documentado en las publicaciones médicas”, comentó.

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Y explicó: “Nosotros empezamos a poder hidratarlo, a darle sales minerales, a agregar algún componente calórico también en el agua que le estábamos dando. Entonces nosotros, por decirlo de alguna forma, reseteamos ese tiempo y le entregó a la operación de rescate un poco más de holgura para poder hacerlo de forma segura. En esta coordinación se acordó que el equipo de Estados Unidos iba a construir un nuevo túnel de forma perpendicular. Ellos tenían la ventaja de que ya sabían dónde estaba, porque nosotros ya habíamos llegado o sabían la dirección exacta en la que había que ingresar, mientras el equipo de Chile estuvo dando soporte a través del túnel que ya habíamos construido”.

“Dejamos una cámara de forma permanente, entonces 24 horas estábamos monitorizando y teniendo conversaciones con Hernán, estábamos disponibles para él para lo que necesitara. Normalmente nos pedía cuando tenía sed y nosotros lo podíamos ayudar, o cuando tenía alguna incomodidad podía conversar con nuestros rescatistas”, dijo.

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Hernán Gil es un vigilante de 43 años que permaneció atrapado durante ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira por los recientes terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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