Los familiares de los desaparecidos por los dos terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio recorren, además de las zonas devastadas, los hospitales y las morgues en busca de sus seres queridos.

La morgue de Bello Monte en Caracas, Venezuela está colapsada ante la emergencia. En este lugar se calcula que han llegado más de 700 cuerpos, pero el personal no tiene materiales para su manipulación porque los insumos que tenían para tres meses ya se gastaron y ahora buscan que las donaciones lleguen directamente a las instituciones que atienden como pueden esta tragedia.

En los micrófonos de Caracol una persona que trabaja en este morgue explicó que necesitan con urgencia.

“En un día perfectamente una sola persona puede utilizar en la manipulación de cuerpos hasta una caja de guantes. Por lo que pediría guantes, batas quirúrgicas que se colocan todos los que están tocando los cuerpos, tapabocas, trajes de bioseguridad. Que los traigan directamente a la institución”.

Morgue de Bello Monte en Caracas, Venezuela, sin insumos para manipular cuerpos Ampliar Morgue de Bello Monte en Caracas, Venezuela, sin insumos para manipular cuerpos Cerrar

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Esta trabajadora de la Morgue de Bello Monte, en Caracas, Venezuela, también relató las historias de las personas que han llegado a este lugar preguntando por su familiar o llevando al fallecido directamente.

“Unos trajeron a sus padres en una picot en la parte de atrás. Una pareja joven que llegaron acá con su bebé en brazos, estaba muerto. Otro caso que llegó el padre en un carro y dijo que venía a traer unos cuerpos, cuando se le pregunta la afinidad el cae de rodillas en toda la calle, comienza a llorar y dice que son sus hijos, eran unos niños de 3 y 5 años”.

En este lugar trabajan sin parar 200 personas y 140 más permanecen en La Guaira, una de las zonas más afectadas y devastadas por los dos terremotos.

Por eso insisten en que las donaciones lleguen directamente a las instituciones para poder atender y dar respuestas a las familias que en medio esta tragedia buscan que les entreguen los cuerpos para darles sepultura.