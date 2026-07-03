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“Se me fue todo”: Sobreviviente del terremoto en Venezuela cuenta cómo resistió 72 horas atrapada

Marlene Santana es una mujer de 69 años, que se convirtió en uno de los rostros más conmovedores de la tragedia que dejó el terremoto en Venezuela. Santana, permaneció cerca de tres días atrapada bajo los escombros de su vivienda en Playa Grande, estado La Guaira, hasta que fue rescatada con vida por equipos de emergencia.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, Santana relató que aún se encuentra recuperándose de las lesiones físicas, pero aseguró que las heridas emocionales son mucho más profundas.

“Estoy recuperándome porque fueron muchas las heridas, las de mi cuerpo y también las de mi alma y de mi corazón”, expresó.

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La mujer recordó que todo ocurrió en cuestión de segundos mientras descansaba junto a una de sus hermanas.

“Sentí que la casa se estremeció. Le dije a mi hermana: ‘Párate, está temblando, es un terremoto’. Lo siguiente que recuerdo fue un golpe en la frente y no supe más de mí”.

Tres días atrapada bajo los escombros

Cuando recuperó el conocimiento, Marlene se encontraba completamente sepultada entre los restos del edificio.

Explicó que sobrevivió gracias a dos pequeños espacios por donde podía ingresar aire y que constantemente les pedía a los rescatistas que no los cerraran.

“Les decía: no desaparezcan estas ventanitas porque es la única entrada que tengo para respirar”.

Durante esas largas horas intentó golpear las paredes con fragmentos de vidrio para alertar sobre su presencia.

“Me rompía las manos y las piernas tratando de hacer ruido. Cuando salí estaba completamente bañada en sangre”.

También contó que, en medio del silencio absoluto, creyó escuchar a un perro escarbando entre los escombros.

“Puse más atención y escuchaba un perrito. Pensé que había un perro buscándome”.

La tragedia que encontró al salir

Tras ser rescatada, la mujer conoció la magnitud de la tragedia que había golpeado a su familia.

Contó que su hija perdió uno de sus brazos y que teme que su hermana y su esposo hayan fallecido durante el colapso del edificio.

“Se me fue todo. No quiero estar más aquí. Quiero irme con mi familia a España y olvidar todo esto”, manifestó entre lágrimas.

Actualmente, permanece acompañada por algunos de sus nietos mientras otros familiares reciben atención médica.

De acuerdo con Santana, debe un gran agradecimiento a los equipos internacionales de búsqueda y rescate, especialmente a los enviados por El Salvador.

Según contó, fueron ellos quienes nunca dejaron de darle ánimo mientras trabajaban para liberarla.

“Me decían que era una guerrera. Les estaré eternamente agradecida. Que Dios bendiga al presidente y a todos esos muchachos”, afirmó.

Una vivienda que parecía indestructible

Marlene también expresó su sorpresa por el colapso de la urbanización donde vivió durante décadas.

Explicó que el conjunto residencial fue construido durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y que siempre fue considerado una estructura muy sólida.

Recordó que el edificio había soportado fuertes lluvias, deslizamientos, sismos anteriores e incluso recientes vientos intensos sin presentar daños importantes.

“Pasamos vaguadas, temblores y nunca pasó nada. Por eso no puedo creer que la casa se haya venido abajo de esa manera. No quiero volver a verla”, concluyó la sobreviviente, cuya historia ha dado la vuelta al mundo como símbolo de resistencia en medio de la tragedia.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: