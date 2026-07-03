Encuentran cuerpo de periodista Roxana Guzmán secuestrada en México

Las autoridades confirmaron que, tras el hallazgo del cuerpo de Roxána Guzmán, han detenido ocho personas relacionadas al crimen. (Foto: Cortesía)

Las autoridades mexicanas informaron que encontraron el cuerpo de una periodista secuestrada por dos hombres armados a principios de junio.

El secuestro de Roxana Guzmán en su casa quedó registrado en un espeluznante video. Sus restos fueron hallados hace días en una vivienda e identificados, indicó la fiscalía del estado de Veracruz (este) en un comunicado.

Ocho personas fueron detenidas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen, añadió la fiscalía.

Los agentes “proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo” que secuestró a la comunicadora, según las investigaciones de la fiscalía.

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Veracruz, región violenta

Guzmán dirigía un medio digital en Veracruz, uno de los estados que registra más crímenes contra periodistas en México.

Otros dos periodistas ya habían sido asesinados este año en esa región.

El portal de Guzmán opera en Facebook y difunde noticias y denuncias de Nanchital, una comunidad de unos 30.000 habitantes.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

Rechazo de ONGs

Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) reclamaron al Estado mexicano “respuestas urgentes” para que el asesinato de la periodista Roxana Ramírez, quien fue secuestrada hace poco más de un mes en el estado de Veracruz (este), “no permanezca en la impunidad”.

“Este crimen confirma la incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa y agrava el ya preocupante saldo de tres periodistas asesinados en este estado desde el inicio de 2026”, denunció RSF en un comunicado.

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La organización internacional reclamó una investigación “exhaustiva, transparente e imparcial que permita identificar y procesar a todos los responsables materiales e intelectuales”.

Asimismo, alertó que la violencia contra la prensa “sigue intensificándose” mientras que las autoridades “continúan siendo incapaces de prevenirla”.

“Nos solidarizamos con la familia de Roxana, para quien pedimos protección por parte de las autoridades”, concluyó RSF.