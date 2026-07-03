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03 jul 2026 Actualizado 01:48

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Delcy Rodríguez anuncia fondo para reconstruir Venezuela con EE.UU. y eleva cifra de muertos a 2.595

La presidenta encargada anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares concentrado en la reconstrucción de la infraestructura afectada por los terremotos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez en febrero de 2021. FOTO: Carolina Cabral/Getty Images

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez en febrero de 2021. FOTO: Carolina Cabral/Getty Images / Carolina Cabral

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez en febrero de 2021. FOTO: Carolina Cabral/Getty Images
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que ha sostenido conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para “recuperar recursos” que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada en el país suramericano por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Bajo estas conversaciones se creará un fondo de 200 millones de dólares.

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Eddy Mosquera

Eddy Mosquera

Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...

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