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Rescatan con vida a Hernán Gil tras una semana bajo los escombros por los terremotos en Venezuela

En lo que se califica como un milagro, equipos de rescate lograron localizar y extraer con vida a Hernán Gil, un vigilante de 43 años que permaneció atrapado durante ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira por los recientes terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

Un grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él desde que iniciaron las labores de salvamento el pasado lunes.

Gil se desempeñaba como vigía del estacionamiento subterráneo de un centro comercial, ubicado en la localidad de Catia La Mar. Durante los sismos, Gil logró salvar su vida gracias a una rápida reacción: se refugió debajo del escritorio de su garita de seguridad.

El primer contacto con Gil

El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo. Allan Madrigal, un rescatista perteneciente a la Cruz Roja de Costa Rica, escuchó por primera vez la voz entre las reinas.

De acuerdo con los reportes oficiales de la ONU, desde los devastadores terremotos, al país vecino han llegado entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros.

El Gobierno venezolano indicó que desde entonces, al menos 2.295 fallecieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.

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