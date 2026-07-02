“Es un milagro”: madre que sobrevivió junto a su bebé de 18 días tras terremotos en Venezuela

Son cientas las historias, tanto esperanzadoras como trágicas, las que han dejado los efectos de los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio, y una de las primeras es la que Dayana Patiño relató este jueves en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo: sobrevivió, junto a su bebé de 18 días de nacido, al desastre natural en Playa Grande, La Guiara, y fue rescatada 32 horas después de la emergencia.

“Nunca nos sentimos realmente seguros en La Guaira”

Patiño inició su intervención comentando cómo llegó a La Guaira, en donde entre otras cosas, narró que perdió su hogar, en el cual nunca se sintió segura.

“Nosotros vivíamos alquilados en Montalbán, nos tocó irnos de ahí y nos fuimos a La Guaira, en donde yo con bastante esfuerzo había comprado un apartamento que me había otorgado una prima que estaba fuera del país entonces yo se lo fui pagando poco a poco”, contó.

Y agregó: “Teníamos cuatro meses viviendo en La Guaira. Nunca nos sentimos realmente seguros estando ahí. También el tema de adaptación, del calor. pero, creo que presentíamos que probablemente iba a pasar algo, no que iba a pasar esto, pero sí que pasaría algo porque, bueno, era costa. Nosotros habíamos vivido en costa y nos daba miedo el tema de estar cerca de la playa”.

“Le tenía terror a la altura, porque yo vivía en piso 8. Siempre, de hecho, tenía las ventanas cerradas porque me daba terror la altura. No sé por qué”, dijo.

Además, contó que el edificio colapsó tipo ‘sándwich’: “Un piso colapsaba, otro se mantenía, y así”.

Explicó, también, que la mayoría de las personas que vivían en el edificio sobrevivieron porque no estaban en el momento del desastre dentro del apartamento, ya que ese 24 de junio era día festivo en Venezuela por la conmemoración de la Batalla de Carabobo.

“Creo que sobrevivieron alrededor de 20 personas. No sé si siguen personas con vida ahí, no lo sabemos, pero sí se salvaron varios”, contó.

Su bebé: el motivo que tuvo para nunca rendirse

Patiño relató que en el momento del desastre ella cayó con el edificio colapsado cargando a su bebé de 18 días de nacido. No encontrando una explicación para entender cómo sobrevivieron, afirmó que fue un milagro.

“Yo caigo, porque yo me resbalo y caigo hacia el balcón por los aires. En ese momento, de verdad, solo recuerdo mi imagen de yo cayendo en el balcón hacia el aire, recuerdo el el agua que me sumerjo en tierra, y luego que caigo en la fosa. Ese trayecto es lo que recuerdo, no recuerdo nada de mi bebé, sé que lo sostuve con mi mano izquierda por siempre, porque una vez que caí, es que caigo en cuenta que estoy en esa fosa y estoy junto a mi bebé y de verdad no sé, es que es un milagro, un milagro de Dios, porque uno cuando está en el aire creo que uno abre los brazos por la desesperación, y fue la fuerza de proteger a mi hijo que hizo que nunca lo soltara

Dios como apoyo para resistir junto a su bebé

Y es que durante el desastre, Patiño reveló que fue Dios un bastión, a parte de su bebé, para resistir.

“Creo que Dios nos dio la fortaleza y la tranquilidad a los dos. Porque mi bebé, durante esas 30 horas, él se mantuvo entredormido y se despertaba en el trayecto a llorar, yo le tocaba la nariz para saber que todavía estaba con vida, él era mi razón de yo estar despierta ahí, y cuando yo le he tocaba la naricita, él se saltaba y comenzaba a llorar, y luego se quedaba otra vez dormido, y en eso él se mantuvo, entre despertarse, llorar y dormir. Pero realmente creo que mi mente estaba activada en tratar de salir de ahí. ¿Cómo? No sé, pero tratar de que me escucharan, tratar de salvarlo, porque yo sentía que él estaba luchando, al igual que yo, por salir de ahí, por su vida, y yo tenía que mantenerme firme ante eso”.

Su instinto de supervivencia: orinaba para mantenerse a temperatura con su bebé

La ciudadana venezolana y sobreviviente al desastre contó cómo hizo para mantenerse en vida esas 32 horas que estuvo tapeada. Allí salió su instinto de supervivencia.

“Otra de las cosas que me ayudó es que yo siempre tuve como una lucecita dentro, había, me imagino, orificios, y entraba como la luz de la noche y nunca estuve oscura en totalidad. Además, me entró brisa, me dijeron que había llovido, pero nunca me entró agua gracias a Dios, porque ese era mi temor, ahogarme ahí y que entrará agua y ahogarnos, pero siempre nos mantuvimos como a temperatura. Yo también oriné mucho y eso hizo que yo me mantuviera a temperatura con el bebé y lo tuviera también a temperatura, que no nos diera hipotermia”, concluyó.

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