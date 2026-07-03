¿Quién es Lorena Angarita? La dirigente gremial que suena para liderar el Ministerio TIC

TIC

El nombre de Lorena Angarita comenzó a tomar fuerza para convertirse en la próxima ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en el gobeirno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial, en el sector TIC hay expectativa por la posible llegada de una dirigente que durante más de dos décadas ha trabajado de la mano de operadores de televisión comunitaria, proveedores de internet (ISP), medios de comunicación y organizaciones gremiales.

Actualmente, Angarita lidera Red Intercable TV Colombia, organización que reúne a operadores de televisión comunitaria, televisión por suscripción, canales de producción propia, proveedores de internet y medios comunitarios y alternativos de capital colombiano.

Asimismo, ha sido consultora y asesora en temas relacionados con la legislación de telecomunicaciones y participó en la gestión de iniciativas como la Ley 1978 de 2019, la Ley 2066 de 2020 y la Ley 2108 de 2021, una de las normas más relevantes para la expansión de la conectividad en el país.

Su experiencia también incluye más de 25 años en medios de comunicación como productora audiovisual, presentadora, voz comercial y organizadora de eventos especializados en telecomunicaciones.

Del liderazgo gremial al escenario político

En los últimos años, Angarita también ha consolidado un perfil político por ejemplo en las elecciones legislativas de 2022 fue candidata al Senado por el Centro Democrático con el número 34 de la lista.

Durante esa campaña fue conocida como la “senadora del internet”, una bandera con la que promovía el fortalecimiento de la conectividad y de los pequeños operadores regionales.

Más recientemente, tuvo un papel activo en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, donde coordinó en Bogotá el movimiento Tigresas de la Patria, una red de mujeres que respaldó la candidatura del hoy presidente electo.

Expectativa por el rumbo del sector TIC

Su eventual llegada genera expectativa en un momento en que el Ministerio TIC deberá tomar decisiones clave sobre el despliegue de infraestructura digital, la ampliación de la conectividad, la administración del espectro radioeléctrico, el fortalecimiento de la industria nacional de telecomunicaciones y la reducción de la brecha digital.

De hecho la una de las últimas acciones de la actual ministra Carina Murcia es sacar adelante un decreto y resolución a través de la cual se establece el tope máximo de espectro radioeléctrico para uso en servicios móviles terrestre.

En los comentarios más recientes al borrador indican que esto solo beneficiaría el duopolio de los operadores móviles en el país.