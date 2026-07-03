Precio del dólar en Venezuela para HOY 3 de julio: Cierra la semana con aumentos

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este viernes 3 de julio el dólar se cotiza en $652,97260000 bolívares (VES).

Esta cotización representa un alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, jueves 2 de julio, cuando el precio se situó en los $639,70290000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy viernes 3 de julio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este viernes 3 de julio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 747,32714070 bolívares.

: 747,32714070 bolívares. Yuan chino : 96,18096921 bolívares.

: 96,18096921 bolívares. Lira turca : 13,98473821 bolívares.

: 13,98473821 bolívares. Rublo ruso: 8,39959299 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este viernes 3 de julio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 3 de julio. Estos son:

Banco Mercantil : 639,7029 para compra - 639,7528 para venta.

: 639,7029 para compra - 639,7528 para venta. Banesco : 647,0975 para compra - 641,5155 para venta.

: 647,0975 para compra - 641,5155 para venta. Banco Plaza : 723,8594 para compra - - para venta.

: 723,8594 para compra - - para venta. N58 Banco Digital : 634,6118 para compra - 635,7719 para venta.

: 634,6118 para compra - 635,7719 para venta. Banco Activo: 710,000 para compra - 691,4970 para venta.

710,000 para compra - 691,4970 para venta. Otras instituciones: 667,7232 para compra - 700,5375 para venta.

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