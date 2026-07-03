Renuncia alta asesora de Aerocivil tras denunciar acoso laboral y presiones para firmar contratos

Caracol Radio conoció en primicia que una asesora de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil presentó su renuncia irrevocable al cargo tras denunciar un presunto acoso laboral y presiones relacionadas con un proceso de contratación directa al interior de la entidad.

Se trata de Narda Duperly Roa Ibarra, quien se desempeñaba como Asesora Aeronáutico III Código 21 Grado 30 en la Dirección General, con funciones en la Oficina Asesora Jurídica y en la Coordinación del Grupo de Gestión Documental.

En una carta dirigida al director general (e) de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, la funcionaria aseguró que su decisión de dejar el cargo, con efectos a partir del 3 de julio de 2026, obedece al presunto acoso laboral del que afirma haber sido víctima.

Según expuso en la carta conocida por este medio de comunicación, algunos funcionarios de la entidad la habrían constreñido a firmar estudios previos para la contratación directa de un contrato cuya legalidad había cuestionado previamente. Además, la asesora Roa indicó que dejó constancia de sus reparos mediante correos electrónicos.

“Las razones de mi decisión obedecen al acoso laboral de la que he venido siendo víctima, por parte de algunos funcionarios de la entidad, los que me constriñen a firmar algunos estudios previos para la contratación directa de un contrato cuya legalidad he cuestionado y dejado la respectiva trazabilidad vía correo electrónico”, señala la carta de renuncia.

Cabe resaltar que Roa Ibarra manifestó en dicha carta que su salud mental se ha visto afectada por esta situación y afirmó que ha tenido incapacidades médicas reiteradas, las cuales, según indicó, fueron notificadas oportunamente a la entidad.

Pese a las circunstancias, la funcionaria expresó su disposición para adelantar el proceso de empalme y entregar la documentación, los bienes y las responsabilidades a su cargo con el fin de garantizar la continuidad de las labores.