Este es todo el equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella por sectores

Este jueves, 2 de julio, arrancarán los acercamientos entre el Gobierno saliente, de Gustavo Petro, y el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella, liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

El encargado del empalme por parte del Gobierno, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que la cita será las 10 a.m. en la Casa de Nariño este jueves para empezar el proceso.

Al respecto, será clave el empalme por sectores, y desde ya se sabe quiénes integrarán cada equipo desde la administración electa; empezando por los ministros recién nombrados: Rodrigo Lara como ministro del Interior, y Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda.

Interior y Gobierno

Líder: Rodrigo Lara, ministro del Interior recién nombrado

Hitler Russo Chaverra

Elsa Noguera

Agricultura y Desarrollo Rural

Líder: Indalecio Dangond

Myriam Carolina Martínez Cárdenas

Juan Manuel Villegas

Defensa

Líder: General (r) Jorge Mora

General (r) Alberto Sepúlveda

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Líder: Fabio Arjona

Eduardo Chávez

Natalia Quevedo

Comercio, Industria y Turismo

Líder: Manuel Fernández

Jaime Uribe

José Caballero

Juliana Villegas

Cultura

Líder: Andrés Jaramillo

Tomás Pinzón Lucena

Greis Cifuentes

Deporte

Líder: Felipe Gaitán Tovar

Eduardo Silva

María Catalina Guerrero

Educación

Líder: Viviane Morales

María Alejandra Rojas

Andrea Escobar

Juanita Bermúdez

Hacienda

Líder: Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda recién nombrado

Juan Fernando Lucio

Ana Monsalvo

Óscar Franco

Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Líder: David Varela

Diego Dorado

Laura Pabón

Justicia

Líder: Iván Cancino

Margarita Araujo

Hernando Herrera

Salud

Líder: Iván Sánchez

Katherine Garzón

Paulo Echeverri

Marcela Montealegre

Minero-Energético

Líder: José Miguel Saab

Claudia Calero

Luis Miguel Fernández

Juan Camilo Valencia

Transporte e Infraestructura

Líder: Juan Camilo Ostos

María Fernanda Santa

Rodrigo Pinzón

Tecnologías y Comunicaciones (TIC)

Líder: Lorena Angarita

María Fernanda Quiñones

José Daniel López

Vivienda

Líder: Andrés Quevedo

María del Rosario Torres

Feisar Arnulfo Sanabria

Relaciones Exteriores

Líder: Mariana Pacheco

Juan Carlos Caiza Rosero

Priscila Cabrales

Función Pública

Líder: Pablo Olarte

Piedad Chacón Castaño

Lina María Aycardi Aldana

Trabajo

Líder: Cristian Halaby

Ana María Vega

Charles Chapman López

Prosperidad Social, Inclusión y Niñez

Líder: Juliana Gutiérrez

Ani Abello

Primera Dama y Segunda Dama (acompañamiento especial)

DAPRE

Líder: Andrés Barreto

María Alejandra Rico

Richard Caicedo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Líder: Patricia Martínez

Octavio Ibarra

Jaime Cataño