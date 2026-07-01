Este es todo el equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella por sectores
En el equipo están los dos ministros recién nombrados: Rodrigo Lara, en Interior, y Miguel Gómez Martínez, en Hacienda.
Este jueves, 2 de julio, arrancarán los acercamientos entre el Gobierno saliente, de Gustavo Petro, y el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella, liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
El encargado del empalme por parte del Gobierno, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que la cita será las 10 a.m. en la Casa de Nariño este jueves para empezar el proceso.
Al respecto, será clave el empalme por sectores, y desde ya se sabe quiénes integrarán cada equipo desde la administración electa; empezando por los ministros recién nombrados: Rodrigo Lara como ministro del Interior, y Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda.
Interior y Gobierno
Líder: Rodrigo Lara, ministro del Interior recién nombrado
Hitler Russo Chaverra
Elsa Noguera
Agricultura y Desarrollo Rural
Líder: Indalecio Dangond
Myriam Carolina Martínez Cárdenas
Juan Manuel Villegas
Defensa
Líder: General (r) Jorge Mora
General (r) Alberto Sepúlveda
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Líder: Fabio Arjona
Eduardo Chávez
Natalia Quevedo
Comercio, Industria y Turismo
Líder: Manuel Fernández
Jaime Uribe
José Caballero
Juliana Villegas
Cultura
Líder: Andrés Jaramillo
Tomás Pinzón Lucena
Greis Cifuentes
Deporte
Líder: Felipe Gaitán Tovar
Eduardo Silva
María Catalina Guerrero
Educación
Líder: Viviane Morales
María Alejandra Rojas
Andrea Escobar
Juanita Bermúdez
Hacienda
Líder: Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda recién nombrado
Juan Fernando Lucio
Ana Monsalvo
Óscar Franco
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Líder: David Varela
Diego Dorado
Laura Pabón
Justicia
Líder: Iván Cancino
Margarita Araujo
Hernando Herrera
Salud
Líder: Iván Sánchez
Katherine Garzón
Paulo Echeverri
Marcela Montealegre
Minero-Energético
Líder: José Miguel Saab
Claudia Calero
Luis Miguel Fernández
Juan Camilo Valencia
Transporte e Infraestructura
Líder: Juan Camilo Ostos
María Fernanda Santa
Rodrigo Pinzón
Tecnologías y Comunicaciones (TIC)
Líder: Lorena Angarita
María Fernanda Quiñones
José Daniel López
Vivienda
Líder: Andrés Quevedo
María del Rosario Torres
Feisar Arnulfo Sanabria
Relaciones Exteriores
Líder: Mariana Pacheco
Juan Carlos Caiza Rosero
Priscila Cabrales
Función Pública
Líder: Pablo Olarte
Piedad Chacón Castaño
Lina María Aycardi Aldana
Trabajo
Líder: Cristian Halaby
Ana María Vega
Charles Chapman López
Prosperidad Social, Inclusión y Niñez
Líder: Juliana Gutiérrez
Ani Abello
Primera Dama y Segunda Dama (acompañamiento especial)
DAPRE
Líder: Andrés Barreto
María Alejandra Rico
Richard Caicedo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Líder: Patricia Martínez
Octavio Ibarra
Jaime Cataño
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...