Qué es la reforma tributaria en Colombia: ABC para entenderla ¿En qué consiste y a quién beneficia?

De fondo: Congreso de la república. Al frente se encuentran imágenes ilustrativas de un hombre pensando y un documento (Crédito: Getty Images)

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, comunicó en rueda de prensa que el próximo 20 de julio el gobierno Petro presentará al Congreso una reforma tributaria, a propósito de las reuniones del empalme con el gobierno entrante de De la Espriella.

El funcionario enfatizó que la propuesta de reforma tributaria busca corregir un desequilibrio estructural generado por la falta de una ley de financiamiento que respaldara el presupuesto aprobado por el Congreso. Según explicó, este vacío ha provocado un déficit que requiere medidas urgentes y progresivas para restablecer el equilibrio fiscal.

¿Qué es una reforma tributaria?

Una reforma tributaria es un proyecto que busca ajustar uno o varios aspectos de la forma en que el Estado recauda dinero a través de impuestos, también conocido como tributos. Con esto, las personas, empresas u organizaciones deben pagar más o menos en conformidad con los bienes y servicios que el Estado proporciona.

Actualmente, el gobierno Petro argumenta que hay gastos inflexibles como salud, pensión y nómina pública que generan una alta carga fiscal, necesitándose un plan a largo plazo para que las inversiones puedan ser sostenibles a futuro. Debido a esto, se plantea un aumento en la carga impositiva para su reforma.

Sin embargo, del lado del gobierno de De la Espriella, se argumenta que lo necesario es ahorrar gastos y a la vez incentivar la inversión privada para conseguir un crecimiento económico que vaya cerrando el hueco fiscal. Con esto, se irían revisando programas gubernamentales para recortarlos y aprovechar empresas como Ecopetrol para reactivar el sector energético.

¿De qué trata la última reforma tributaria del Gobierno Petro?

Aunque el texto definitivo no se conocerá en su totalidad hasta su radicación, los pilares principales se especulan que compartirían similitudes con las reformas tributarias previas:

Lo primero sería un aumento del impuesto al patrimonio, que sería más alto para personas naturales, a través de la creación de tres o cuatro tarifas progresivas, teniendo en cuenta que los patrimonios más altos pagarían un porcentaje mayor.

También se plantea reducir o eliminar el subsidio a la gasolina (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustible), que abarata el combustible para vehículos, pero a un costo fiscal grande.

También se propone volver a gravar varios productos nocivos para la salud, similares a los del impuesto saludable. Entre estos se encuentran licores de alta graduación alcohólica e incluso gravámenes a las casas de apuestas.

Otros posibles impuestos que se podrían contemplar serían ganancias por hidrocarburos (impuesto al carbono) y ganancias de generadoras eléctricas.

¿Por qué es necesaria una reforma tributaria?

Colombia actualmente se encuentra en una situación de déficit fiscal, que significa que el Estado gasta más dinero del que recolecta, teniendo que endeudarse con bancos o emitir bonos para suplir esta falencia.

Según un análisis de la revista internacional The Economist, Colombia proyecta un déficit fiscal de 6,6% del PIB para 2026, una cifra que estaría 1,3 puntos porcentuales por encima de la meta establecida en el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda.

Esta proyección ubica a Colombia como la tercera economía con mayor déficit fiscal en 2026, solo por detrás de Brasil (7,3%) y Polonia (7%).

Teniendo esto en cuenta, aunque el gobierno Petro ha emitido varias reformas tributarias para cerrar esta brecha, estas han sido denegadas.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden en una reforma tributaria?

Una reforma tributaria está pensada para que el Estado pueda concretar sus planes de gobierno, teniendo claro el presupuesto disponible para los siguientes años.

En el caso de la reforma tributaria del gobierno Petro, se planea gravar mayormente a las personas, empresas y organizaciones que acumulan mayores riquezas o que generan ganancias por medio de actividades que afectan la salud de la población. Sin embargo, esta medida puede causar una desaceleración en la inversión privada y desconfianza extranjera, además de que esta medida no sería proveniente del gobierno que asumirá el cargo en los próximos meses.

Por la parte de la reforma tributaria del gobierno de De la Espriella, se planea recortar gastos para ir cerrando la brecha fiscal, cancelando programas de gobierno, órganos gubernamentales como ministerios y liberando impuestos para las empresas, lo que incentivaría la inversión extranjera y creación de empresas debido a mayores facilidades impositivas. No obstante, el recorte de programas sociales y reducción del estado puede causar un descontento social a falta de medidas que aseguren los derechos y beneficios que le fueron otorgados a la ciudadanía en los últimos años.

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