Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 ago 2026 Actualizado 12:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tendencias

Continúa la declaración de renta: ¿Quiénes la deben presentar el 18, 19, 20 y 21 de AGOSTO?

¿Ya sabe cuando le toca declarar renta? Conozca cómo está el calendario tributario y verifique su número de cédula.

Ingresos que NO debe poner en su declaración de renta 2026, ¿por qué? Esto confirmó la DIAN

Ingresos que NO debe poner en su declaración de renta 2026, ¿por qué? Esto confirmó la DIAN

Ingresos que NO debe poner en su declaración de renta 2026, ¿por qué? Esto confirmó la DIAN
Añadir Caracol Radio en Google

En Colombia todo ciudadano contribuyente debe pagar año a año diferentes impuestos que exige el Gobierno Nacional. Dentro de los más conocidos están el impuesto predial, el impuesto vehicular y, también, el impuesto a la renta, al que se llega una vez se declara renta.

Calendario oficial de la DIAN para la declaración de renta 2026

Ahora, recuerde que, en caso de que deba declarar, la fecha límite de su trámite se define por los dos últimos dígitos de su cédula de ciudadanía o su NIT.

Así mismo, para este trámite se dispuso de 3 meses para poder realizarlo: agosto, septiembre y octubre, estos son los siguientes que deben declarar en los próximos días:

Últimos dígitos de la cédulaFecha límite para declarar renta
07-0818 de agosto
09-1019 de agosto
11-1220 de agosto
13-1421 de agosto

Además, a continuación puede ver el resto del calendario para que tenga en cuenta cuando debe declarar en el resto de agosto, septiembre u octubre:

Últimos dígitos de la cédulaFecha límite para declarar renta
15-1625 de agosto
17-1826 de agosto
19-2027 de agosto
21-2228 de agosto
23-241 de septiembre
25-262 de septiembre
27-283 de septiembre
29-304 de septiembre
31-327 de septiembre
33-348 de septiembre
35-369 de septiembre
37-3810 de septiembre
39-4011 de septiembre
41-4214 de septiembre
43-4415 de septiembre
45-4616 de septiembre
47-4817 de septiembre
49-5018 de septiembre
51-5221 de septiembre
53-5422 de septiembre
55-5623 de septiembre
57-5824 de septiembre
59-6025 de septiembre
61-6228 de septiembre
63-6429 de septiembre
65-6630 de septiembre
67-681 de octubre
69-702 de octubre
71-725 de octubre
73-746 de octubre
75-767 de octubre
77-788 de octubre
79-809 de octubre
81-8213 de octubre
83-8414 de octubre
85-8615 de octubre
87-8816 de octubre
89-9020 de octubre
91-9221 de octubre
93-9422 de octubre
95-9623 de octubre
97-9824 de octubre
99-0024 de octubre

Finalmente, recuerde en caso de que usted deba declarar renta este 2026, en caso incumplir, usted puede acarrear una serie de sanciones como:

Le puede interesar: Conozca las fechas para declarar Impuesto sobre la Renta en agosto 2026

  • Sanciones económicas.
  • Intereses por mora.
  • Procesos de cobro por parte de la DIAN.
  • Inconvenientes para realizar algunos trámites financieros.

¿Cuáles son los topes de la DIAN para declarar renta este 2026?

Así las cosas, ya definida por la DIAN la UVT de referencia para el año gravable 2025, que es de $49.799, hace que estas siguientes sean las condiciones y topes establecidos para la declaración de renta en 2026:

Le puede interesar: ¿Qué significa tener un saldo a favor en la declaración de renta? Así devuelve los saldos la DIAN

  • Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.
  • Si su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, fue superior a 4.500 UVT: $224.096.000.
  • Si en 2025 sus ingresos brutos fueron iguales o superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.
  • Si sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, fueron superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.
  • Si el valor total de sus compras y consumos, en 2025, fue superior a 1.400 UVT: $69.719.000.
  • Si el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, en 2025, fue superior a 1.400 UVT: $69.719.000.

En ese sentido, si usted superó estos topes en el 2025,deberá declarar renta en este 2026.

¿Cómo consultar si debe declarar renta este 2026?

Una vez lo haga, la plataforma de la DIAN le dirá si debe o no, aunque aclarar que, de todas formas, debe revisar las condiciones ya que es finalmente el ciudadano el responsable de sus ingresos.

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Divar Ortiz

Divar Ortiz

Comunicador Social – Periodista de la Universidad del Quindío con habilidades en creación de contenidos...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir