Restrepo pide al Gobierno Petro no radicar la reforma tributaria y priorizar un empalme transparente

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, reveló los principales temas abordados durante la primera reunión de empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De La Espriella, encabezada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como coordinador del proceso por parte del Ejecutivo saliente.

Restrepo afirmó que el equipo de transición llega con la premisa de garantizar un proceso abierto y con acceso pleno a la información oficial. “Necesitamos contribuir a que Colombia entera conozca este proceso. Esperaría que todos estos encuentros puedan ser públicos, transparentes y grabados para toda la sociedad”, manifestó.

El vicepresidente electo aseguró que el nuevo gobierno mantendrá una revisión exhaustiva de la información que reciba durante el empalme. “De ninguna manera dejaremos de hacer las revisiones, investigaciones, alertas y actuaciones que tengamos que realizar respecto a la información y al conocimiento de las distintas entidades del Estado”, señaló.

Uno de los anuncios más relevantes fue su petición para que el Gobierno Petro no radique la reforma tributaria prevista para el próximo 20 de julio, al considerar que esa iniciativa debe ser presentada por la administración que asumirá el poder el 7 de agosto.

“Creemos que no es necesaria esa actuación por parte del Gobierno actual. Es una atribución que le debería corresponder al gobierno siguiente saber cuál es su propuesta de ajuste fiscal. Invitaría al Gobierno a que no realice esa actuación, porque es innecesario”, afirmó Restrepo.

El también coordinador del empalme por delegación del presidente electo explicó que el equipo entrante viene preparando este proceso desde hace ocho meses con un “empalme anticorrupción”, en el que, según dijo, han participado cerca de 1.300 personas distribuidas en 22 sectores.

Asimismo, indicó que presentó una metodología para que desde este viernes comiencen a trabajar las mesas sectoriales y que el proceso se desarrolle en dos etapas hasta el 27 de julio, con el objetivo de recibir la información, formular preguntas y realizar revisiones detalladas que permitan garantizar una transición ordenada hacia el nuevo Gobierno.

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