El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿El impuesto al patrimonio afecta a las empresas en Colombia? Esto dicen los expertos

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo aseguró que el impuesto al patrimonio que ha planteado el Gobierno nacional para atender la emergencia económica se debe aplicar a las personas y no a las empresas.

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, manifestó que las empresas en Colombia ya pagan un impuesto de renta del 35% que es muy alto.

“Entonces, si encima de eso se le aplica un impuesto al patrimonio, está, digamos, hay una doble tributación que, francamente, no parece conveniente”, comentó el exministro de Hacienda.

Agregó que el impuesto es muy alto regresivo y que tendrá definitivamente un impacto en la inversión y en la estabilidad de las empresas colombianas.

Ocampo dijo que en conclusión el impuesto al patrimonio para las personas naturales de altos ingresos tiene sentido como complemento a la captación de renta de capital subestimada, pero no para las empresas.

Por su parte, el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño afirmó que este impuesto es impopular y estimó necesario ampliar la base de contribuyentes del impuesto a la renta y explicó que las empresas pagan demasiados impuestos y las personas muy pocos.

Londoño comparó la situación actual con una fiesta: el gobierno ignora las consecuencias inminentes de sus políticas (como los nuevos impuestos) que se manifestarán más adelante en recortes de gasto muy duros por el próximo gobierno.

El Gobierno estableció que las empresas con un patrimonio bruto superior a los $ 10.474 millones tendrán que pagar una tarifa del 0.5% y para el sector financiero y minero energético la tarifa será del 1.6%.

Se estima que el Gobierno podría recaudar $ 8.5 billones, recursos que considerá necesarios para atender los efectos de la ola invernal de enero y febrero. La primera cuota se tiene que pagar a partir del primero de abril.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 12:08 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio en vivo: