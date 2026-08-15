Territorial 12 CNSC: ¿Cómo saber si quedó inscrito en las vacantes de vigilante para colegio?

El Proceso de Selección Territorial 12 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió oportunidades laborales en diferentes entidades territoriales del país, entre ellas cargos del nivel asistencial relacionados con labores de vigilancia y seguridad en instituciones educativas.

En total, el proceso ofertó 1.419 vacantes definitivas en 22 entidades territoriales, distribuidas en ocho departamentos de Colombia. Dentro de esta oferta se incluyeron 12 vacantes para el cargo de Celador.

De estas oportunidades, tres correspondieron a la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Funza, Cundinamarca, con una asignación básica mensual de $2.415.867. Las otras nueve vacantes fueron ofertadas por la Alcaldía de Girardot, también en Cundinamarca, con una asignación básica mensual de $1.307.646.

Si usted realizó el proceso para participar en alguna de estas vacantes o en otro empleo de Territorial 12, puede consultar la información relacionada con su inscripción a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) de la CNSC.

¿Cuándo fueron las inscripciones?

Para la modalidad de Abierto General, las inscripciones de Territorial 12 comenzaron el 25 de mayo de 2026 y originalmente estaban previstas hasta el 12 de junio. Posteriormente, la CNSC amplió el plazo para la adquisición de derechos de participación hasta el 15 de junio para algunos mecanismos de recaudo.

Por lo tanto, actualmente no es posible realizar una nueva inscripción a esta convocatoria. Lo que pueden hacer los aspirantes es consultar en SIMO si su inscripción quedó formalizada y hacer seguimiento a las siguientes etapas del concurso.

Le puede interesar: Más de 400 toneladas de ayudas ya llegan a afectados por el terremoto en Colombia

¿Cómo consultar si quedó inscrito CNSC territorial 12?

Si desea comprobar su inscripción, siga estos pasos:

Ingrese a la plataforma SIMO de la CNSC y acceda con los datos utilizados durante el proceso de inscripción o ingrese al siguiente enlace: SIMO -Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad- Revisar el apartado relacionado con sus inscripciones y verificar que aparezca el empleo al que decidió postularse.

Es importante tener en cuenta que pagar los derechos de participación no significaba automáticamente quedar inscrito. La CNSC explicó que el aspirante debía continuar con el procedimiento hasta formalizar la inscripción en SIMO.

Por esta razón, quienes realizaron el pago deben comprobar que el empleo seleccionado aparezca efectivamente asociado a su perfil.

Más información: Terremoto en Colombia: A 277 aumentó el número de víctimas identificadas por Medicina Legal

¿Dónde consultar las novedades de Territorial 12?

La información oficial del proceso se encuentra disponible en la página de la CNSC, donde se publican los avisos, acuerdos, anexos técnicos y novedades relacionadas con Territorial 12.

También puede consultar directamente la oferta de empleos y la información asociada a su inscripción mediante SIMO. La plataforma actualmente identifica a Territorial 12 entre sus procesos de selección y permite consultar los empleos correspondientes.

Lea más: Gobierno Nacional destina más de $4.300 millones para la Unidad Oncológica del HUV

Resultados territorial 12

Para evitar confusiones, quienes participaron en la convocatoria deberían comprobar:

Que el empleo seleccionado aparezca en su perfil de SIMO.

Que la inscripción haya quedado formalizada.

Que los documentos requeridos hayan sido cargados correctamente.

Que cumplan los requisitos mínimos establecidos para el cargo.

para el cargo. Que estén atentos a las publicaciones de la CNSC.

Que revisen periódicamente las comunicaciones dentro de SIMO.

El hecho de haber pagado los derechos de participación no es suficiente para demostrar que quedó inscrito. La propia CNSC aclaró que era necesario completar el procedimiento de inscripción y formalizarlo en SIMO.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: