Reforma pensional 2026: así puede trasladarse entre Colpensiones y fondos privados; últimos días

La reforma pensional les permite a miles de afiliados al sistema pensional colombiano cambiar de régimen hasta el 16 de julio de 2026. La medida, contemplada en la Ley 2381 de 2024, abrió una ventana excepcional para que quienes cumplan los requisitos puedan decidir si continúan en su régimen actual o se trasladan a otro antes de pensionarse.

La medida, conocida como ventana de oportunidad pensional, permite que un grupo específico de trabajadores vuelva a evaluar cuál régimen se ajusta mejor a sus expectativas de jubilación, aun cuando antes ya no podían realizar ese cambio por estar cerca de la edad de retiro.

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¿Qué es la ventana de oportunidad pensional?

La reforma pensional eliminó de manera temporal una de las principales restricciones del sistema: la imposibilidad de cambiar de régimen cuando faltaban menos de diez años para cumplir la edad de pensión.

Gracias a esta disposición, algunos afiliados pueden analizar nuevamente si les conviene permanecer en Colpensiones o trasladarse a un fondo privado, siempre que cumplan las condiciones fijadas por la ley.

El objetivo es que cada trabajador tome una decisión con información suficiente sobre las alternativas disponibles antes de iniciar su proceso de jubilación.

Requisitos para acceder al beneficio

La oportunidad de traslado no está abierta para todos los afiliados. La norma establece criterios relacionados con la edad y el número de semanas cotizadas.

Podrán solicitar el cambio quienes cumplan alguno de estos requisitos:

Mujeres de 47 años o más con al menos 750 semanas cotizadas.

Hombres de 52 años o más con un mínimo de 900 semanas cotizadas.

Además, el beneficio solo aplica para personas que aún no hayan obtenido el reconocimiento de su pensión.

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La doble asesoría es obligatoria

Antes de formalizar cualquier traslado, los afiliados deben cumplir con la denominada doble asesoría.

Este procedimiento consiste en recibir orientación tanto de la administradora en la que actualmente se encuentra afiliado el trabajador como del régimen al que desea trasladarse. Durante estas sesiones se presentan proyecciones sobre la pensión, requisitos, beneficios y diferencias entre ambos sistemas, con el propósito de que la decisión sea informada.

Solo después de completar este paso será posible adelantar el proceso de cambio, siempre que se acrediten los requisitos legales.

El 16 de julio es la fecha límite

La ventana de oportunidad pensional tiene un carácter excepcional y no permanecerá abierta de manera indefinida. El plazo máximo para realizar el proceso vence el 16 de julio de 2026.

Quienes no completen la doble asesoría y no definan su traslado antes de esa fecha perderán la posibilidad de acogerse a este beneficio contemplado en la reforma pensional.

Debido al aumento de solicitudes previsto durante las últimas semanas, especialistas recomiendan iniciar el trámite con anticipación para evitar retrasos en la asignación de citas y en el desarrollo del procedimiento.

¿Los pensionados pueden cambiar de régimen?

No. La medida únicamente beneficia a quienes todavía se encuentran en etapa de cotización. Una vez la pensión ha sido reconocida, el afiliado debe permanecer en el régimen mediante el cual obtuvo ese derecho y ya no puede solicitar un traslado entre Colpensiones y un fondo privado.

Por esta razón, quienes consideren que cumplen los requisitos deben revisar cuanto antes su historial de semanas cotizadas, verificar su edad y solicitar la doble asesoría para definir cuál régimen ofrece las mejores condiciones para su futura pensión antes de que expire el plazo legal.