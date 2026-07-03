San Andrés abre rutas para generar ingresos desde la cultura y el turismo comunitario

Detrás de la gastronomía tradicional, la música, la lengua creole, los oficios, los saberes ancestrales y la relación de las comunidades con la naturaleza de San Andrés hay una oportunidad económica que ahora busca fortalecerse a través del turismo.

El archipiélago será el punto de partida de País Raíz, una iniciativa que acompañará rutas turísticas creadas por habitantes de los territorios para que sus tradiciones también representen nuevas fuentes de ingreso.

Según el Ministerio de las Culturas, el proyecto contará con una inversión superior a 17.000 millones de pesos entre 2022 y 2026 y llegará a cinco territorios del país: La Guajira, Guaviare, San Andrés, Santa Marta y el Alto Magdalena.

En total serán fortalecidas 11 rutas de turismo biocultural que involucran a más de 150 agentes culturales, quienes recibirán acompañamiento para mejorar sus servicios, llegar a nuevos mercados y consolidar sus proyectos, trabajado desde la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del ministerio.

Comunidades como protagonistas del turismo

En San Andrés, el proceso estará enfocado en las experiencias que han desarrollado las comunidades raizales alrededor de sus tradiciones.

La idea es que actividades como la cocina tradicional, los recorridos culturales, la música, los oficios y los conocimientos relacionados con el mar y los ecosistemas también generen oportunidades económicas para quienes han protegido estos saberes.

Por eso, el Ministerio de las Culturas firmó con organizaciones del archipiélago un acuerdo para acompañar estas iniciativas con formación, asistencia técnica, dotación, comercialización y fortalecimiento de capacidades.

Una mirada diferente del turismo

Más allá de promocionar nuevos destinos, el proyecto busca fortalecer experiencias que ya existen y que fueron construidas por las propias comunidades.

Con estas rutas se espera mejorar la oferta turística local y que una mayor parte de los beneficios económicos generados por los visitantes llegue directamente a quienes mantienen vivas estas prácticas culturales.