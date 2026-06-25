Comité de Regla Fiscal alerta que se requieren medidas urgentes para evitar una crisis fiscal

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), organismo encargado de vigilar la sostenibilidad fiscal del país, al analizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 presentado por el Gobierno Nacional, advirtió que las finanzas públicas de Colombia atraviesan uno de sus momentos más desafiantes de los últimos años.

En un concepto técnico enviado al Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el Comité concluyó que gran parte de las metas planteadas por el Gobierno para los próximos años dependen de supuestos económicos y decisiones de política que todavía no existen o que aún no han sido presentadas oficialmente.

Según el CARF, el escenario fiscal planteado por el Ejecutivo parte de expectativas optimistas sobre variables clave como la inflación, el crecimiento económico y el comportamiento de los ingresos tributarios. Al mismo tiempo, considera que las proyecciones de gasto público son demasiado bajas frente a las presiones que enfrentan las cuentas del Estado.

La deuda alcanzaría un máximo histórico

Uno de los datos que más preocupa al organismo es el nivel de endeudamiento del país. De acuerdo con sus cálculos, la deuda neta del Gobierno Nacional cerraría 2026 en el equivalente al 61% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que marcaría el nivel más alto registrado hasta ahora.

Cable aclarar que este indicador refleja cuánto debe el país en comparación con el tamaño de toda su economía y es una de las principales referencias utilizadas por inversionistas, organismos internacionales y calificadoras de riesgo para evaluar la salud financiera de una nación.

Para el CARF, el panorama es más complejo porque el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta, podría ser considerablemente mayor al estimado por el Gobierno.

Mientras el Gobierno proyecta una brecha equivalente al - 2,1% del PIB, el Comité calcula que esta alcanzaría el - 4,1% del PIB, casi el doble de la cifra oficial.

La mayor diferencia entre las cuentas del Gobierno y las estimaciones del CARF está relacionada con el gasto público, pues el organismo calcula que los gastos de funcionamiento e inversión serán cerca de 39,6 billones de pesos superiores a los proyectados por el Ministerio de Hacienda, una diferencia equivalente a 2 puntos del PIB.

Según explica el informe, esta situación se debe a que todavía no se han materializado las medidas de recorte o aplazamiento presupuestal que el Gobierno anunció a comienzos de 2026. Además, una parte importante de los recursos destinados a inversión ya fue comprometida durante los primeros meses del año, reduciendo el margen para realizar ajustes posteriores.

“El margen de efectividad de un eventual decreto de recorte o aplazamiento se reduce cada vez más”, advierte el Comité en su análisis.

Bajo estas condiciones, el CARF estima que el déficit total del Gobierno podría llegar al 7,4% del PIB en 2026, un nivel que considera difícil de sostener en el tiempo.

¿Cómo estarán las cuentas para el próximo año?

De acuerdo con el organismo, para cumplir las metas fiscales previstas para 2027 será necesario adoptar medidas equivalentes a 3,7% del PIB, ya sea mediante mayores ingresos, reducción de gastos o una combinación de ambas estrategias.

El Gobierno contempla una reforma tributaria que aportaría recursos por aproximadamente 1,4% del PIB. Sin embargo, el CARF señala que hasta el momento no se conocen detalles concretos de esa iniciativa ni de cómo se lograría su aprobación en el Congreso.

Por esa razón, el Comité decidió no incluir esos ingresos en sus proyecciones y si dichas medidas no se materializan, la deuda pública podría escalar hasta el 66,6% del PIB en 2027, acercándose al límite de 71% fijado por la Regla Fiscal.

Más allá de las cifras de 2026 y 2027, el CARF advierte que Colombia enfrenta un reto estructural que podría acompañar al país durante la próxima década.

El organismo estima que cumplir las metas fiscales exigirá ajustes cada vez más grandes. Para 2028, el esfuerzo requerido sería equivalente al 5,5% del PIB y para 2030 alcanzaría el 6,1%.

Entre los factores que más presionan el gasto público se encuentran las transferencias a las regiones a través del Sistema General de Participaciones, los costos asociados al sistema de salud y el pago de pensiones.

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Tomar medidas

El Comité insiste en la necesidad de adoptar medidas de ajuste de manera temprana y coordinada entre el Gobierno, el Congreso y otros actores económicos para evitar una crisis fiscal.

“En ese punto, el ajuste deja de ser preventivo y pasa a ser forzado, procíclico y socialmente más costoso, afectando con mayor intensidad a la población vulnerable”, concluyó.