Producción de café sube 43% en junio y alcanza 1,30 millones de sacos, según Fedecafeteros

Así se tejió el acuerdo entre el Gobierno y cafeteros sobre el Fondo del Café: “Minagricultura fue un bálsamo”, dice Bahamón

La producción de café en junio alcanzó 1,30 millones de sacos, lo que representa un crecimiento de 43% frente al mismo mes del año anterior, informó Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

Según el Bahamón, este impulso mensual se enmarca en un comportamiento de cosecha irregular causado por el régimen de lluvias, que retrasó la maduración del fruto en amplias zonas cafeteras del país.

En el segundo trimestre (abril-junio) de 2026 la producción totalizó 3,06 millones de sacos, frente a 2,43 millones en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a un aumento de 26%. No obstante, en el acumulado del primer semestre la producción fue de 5,58 millones de sacos, por debajo de los 6,21 millones registrados en igual periodo de 2025, una caída de 10%.

La producción en los últimos 12 meses se situó en 13,04 millones de sacos, lo que representa una disminución de 9% respecto al período anterior. En materia comercial, las exportaciones acumuladas durante el primer semestre llegaron a 5,23 millones de sacos, una baja de 18% frente al mismo lapso del año anterior. Pese a ello, la Federación consolidó su presencia, con una participación del 22,8% en las exportaciones totales del país en lo corrido del año.

Las importaciones estimadas en los últimos 12 meses sumaron 1,57 millones de sacos, mientras que el consumo interno alcanzó 2,31 millones de sacos.

Bahamón advirtió que la principal preocupación para las familias cafeteras continúa siendo la fuerte revaluación del peso colombiano, que reduce el ingreso del productor y debilita el aparato exportador. La combinación de menores volúmenes en el semestre, la caída interanual en el período de 12 meses y la apreciación cambiaria plantea riesgos para la rentabilidad del sector en los próximos meses.