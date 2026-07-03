Precio del dólar en Colombia HOY 3 de julio: se presenta una nueva baja, según el Banrep

De acuerdo a la información oficial alojada en el portal web oficial del Banco de la República, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en $3.357,82 pesos (COP) para este viernes 3 de julio de 2026.

Esta cotización representa una leve baja con respecto al precio del cierre del día anterior, jueves 2 de junio, cuando el precio se situó en los $3.403,35 pesos (COP).

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¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, viernes 3 de julio?

Estos son los valores que se manejan hoy 3 de julio en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : $3,450 pesos por compra y $3,510 pesos por venta.

: $3,450 pesos por compra y $3,510 pesos por venta. Medellín: $3,490 pesos por compra y $3,630 pesos por venta.

$3,490 pesos por compra y $3,630 pesos por venta. Cali: $3,400 pesos por compra y $3,680 pesos por venta.

$3,400 pesos por compra y $3,680 pesos por venta. Cartagena: $3,750 pesos por compra y $3,980 pesos por venta.

$3,750 pesos por compra y $3,980 pesos por venta. Cúcuta: $3,400 pesos por compra y $3,460 pesos por venta.

$3,400 pesos por compra y $3,460 pesos por venta. Pereira: $3,730 pesos por compra y $3,800 pesos por venta.

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Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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