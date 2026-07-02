SAE rematará carros, motos y camionetas en julio 2026: ¿Cómo acceder? Hay vehículos de $2 millones

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, lanzó una nueva subasta dirigida a quienes estén interesados en comprar de forma fácil y a bajo costo motocicletas, automóviles, camionetas, camperos, camiones, tractocamiones, entre otros vehículos provenientes de procesos de extinción de dominio o de enajenación temprana.

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El objetivo de la SAE es que el público en general pueda adquirir el vehículo de su preferencia, mientras que los recursos obtenidos con la venta sean destinados al financiamiento de otras actividades del Estado.

Los 42 bienes se venderán en 10 lotes, con precios que empiezan entre los 2 millones de pesos, pasan por precios entre los 100 millones de pesos y el más caro, que es un lote de siete bienes muebles, iniciará el precio base en 763 millones.

¿Cuánto tiempo estará disponible la oferta?

La oferta estará disponible por tiempo limitado durante el mes de julio y tiene vehículos que van desde los $2.090.633 en adelante.

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¿Cuándo inicia la subasta?

La subasta de la SAE iniciará a las 12:00 del mediodía de este jueves 2 de julio y finalizará a las 10:30 de la mañana del viernes 3 de julio de 2026 (será por un tiempo limitado). El proceso se llevará a cabo a través de El Martillo, la plataforma del Banco Popular que está habilitada para realizar este tipo de procesos.

¿Cómo participar en la subasta?

Para adquirir un carro o una moto de la SAE, lo primero que debe hacer es ingresar al sitio web de El Martillo.

Luego, debe hacer clic en la opción “Próximos eventos” y seleccionar la fecha habilitada para la subasta.

Allí encontrará los automotores que se encuentran disponibles. Si desea conocer más información sobre alguno de ellos, puede hacer clic en la opción “Más detalles”, donde podrá consultar la ficha técnica, el lugar de exhibición, la fecha y hora de apertura y cierre de la oferta, así como el precio base del vehículo.

Una vez elija el vehículo de su interés, debe dar click en el botón “Ofertar”.

Cree una cuenta en El Martillo con sus datos personales.

Realice el depósito previo mediante PSE o consignación bancaria. La plataforma le indicará el monto que se necesita para participar.

Presente su oferta por el vehículo o el lote seleccionado.

Cabe recordar que la entidad también suministrará los documentos necesarios para realizar el respectivo traspaso, entre ellos la sentencia judicial de extinción de dominio o la resolución de enajenación temprana, así como los demás documentos requeridos para hacer efectiva la compra.

Catálogo disponible:

Camionetas (3)

BMW (1)

Kia (1)

Toyota (1)

Campero (3)

Hyundai (1)

Renault (1)

Toyota (1)

Motocicleta (13)

AKT (2)

Kymco (1)

Suzuki (3)

Victory (1)

Yamaha (6)

Remolque (1)

Industrias Feles (1)

Semirremolque (1)

TYR Dakota (1)

Unidad de transporte de carga (6)

Ford (1)

Industrias Feles (1)

International (2)

JAC (1)

Kenworth (1)

Vehículos (15)

Audi (1)

Chevrolet (2)

DFSK (1)

Ford (1)

Honda (1)

Hyundai (1)

Kia (5)

Mazda (1)

Toyota (2)

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