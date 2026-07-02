Precio del dólar en Venezuela para HOY 2 de julio: nueva variación al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este jueves 2 de julio el dólar se cotiza en $639,70290000 bolívares (VES).

Esta cotización representa un alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, miércoles 1 de julio, cuando el precio se situó en los $633,36440000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy jueves 2 de julio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este jueves 2 de julio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 728,48086846 bolívares.

: 728,48086846 bolívares. Yuan chino : 94,16119345 bolívares.

: 94,16119345 bolívares. Lira turca : 13,70929021 bolívares.

: 13,70929021 bolívares. Rublo ruso: 8,22845202 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 2 de julio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 2 de julio. Estos son:

Banco Exterior : 631,3653 para compra - 683,2918 para venta.

: 631,3653 para compra - 683,2918 para venta. Banesco : 627,9830 para compra - 624,1090 para venta.

: 627,9830 para compra - 624,1090 para venta. Banco Plaza : 706,3225 para compra - 706,9202 para venta.

: 706,3225 para compra - 706,9202 para venta. R4 : 737,0744 para compra - 743,9202 para venta.

: 737,0744 para compra - 743,9202 para venta. Otras instituciones: 638,9795 para compra - 638,9632 para venta.

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