Precio del café en Colombia HOY: Cierra la semana a la baja este 3 de julio de 2026

De fondo: Hombre vertiendo granos de café en una máquina para molerlos (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para este 2 de julio de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York y la cotización del dólar en el país.

Precio del café en Colombia HOY 3 de julio

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia es de $2,230,000 pesos (COP) para este viernes 3 de julio de 2026 por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esto significa un cierre a la semana de bajas continuas, pues la jornada pasada el café se cotizó en $2,250,000 por la carga.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son los siguientes:

ARMENIA: Carga: 2,230,500 // Kilo: 17,844 // ARROBA: 223,050

Carga: 2,230,500 // Kilo: 17,844 // ARROBA: 223,050 BOGOTÁ: Carga: 2,229,250 // Kilo: 17,834 // ARROBA: 222,925

Carga: 2,229,250 // Kilo: 17,834 // ARROBA: 222,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,228,875 // Kilo: 17,831 // ARROBA: 222,888

Carga: 2,228,875 // Kilo: 17,831 // ARROBA: 222,888 BUGA: Carga: 2,231,250 // Kilo: 17,850 // ARROBA: 223,125

Carga: 2,231,250 // Kilo: 17,850 // ARROBA: 223,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,230,375 // Kilo: 17,843 // ARROBA: 223,038

Carga: 2,230,375 // Kilo: 17,843 // ARROBA: 223,038 CÚCUTA: Carga: 2,228,375 // Kilo: 17,827 // ARROBA: 222,838

Carga: 2,228,375 // Kilo: 17,827 // ARROBA: 222,838 IBAGUÉ: Carga: 2,229,625 // Kilo: 17,837 // ARROBA: 222,963

Carga: 2,229,625 // Kilo: 17,837 // ARROBA: 222,963 MANIZALES: Carga: 2,230,375 // Kilo: 17,843 // ARROBA: 223,038

Carga: 2,230,375 // Kilo: 17,843 // ARROBA: 223,038 MEDELLÍN: Carga: 2,229,625 // Kilo: 17,837 // ARROBA: 222,963

Carga: 2,229,625 // Kilo: 17,837 // ARROBA: 222,963 NEIVA: Carga: 2,228,750 // Kilo: 17,830 // ARROBA: 222,875

Carga: 2,228,750 // Kilo: 17,830 // ARROBA: 222,875 PAMPLONA: Carga: 2,228,500 // Kilo: 17,828 // ARROBA: 222,850

Carga: 2,228,500 // Kilo: 17,828 // ARROBA: 222,850 PASTO: Carga: 2,228,500 // Kilo: 17,828 // ARROBA: 222,850

Carga: 2,228,500 // Kilo: 17,828 // ARROBA: 222,850 PEREIRA: Carga: 2,230,375 // Kilo: 17,843 // ARROBA: 223,038

Carga: 2,230,375 // Kilo: 17,843 // ARROBA: 223,038 POPAYÁN: Carga: 2,230,625 // Kilo: 17,845 // ARROBA: 223,063

Carga: 2,230,625 // Kilo: 17,845 // ARROBA: 223,063 SANTA MARTA: Carga: 2,232,125 // Kilo: 17,857 // ARROBA: 223,213

Carga: 2,232,125 // Kilo: 17,857 // ARROBA: 223,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,229,750 // Kilo: 17,838 // ARROBA: 222,975

Nota: Estos valores funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno, teniendo cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

Producción de café sube 43% en junio

Según el informa mensual de la FNC, la producción de café en junio alcanzó 1,30 millones de sacos, lo que representa un crecimiento de 43% frente al mismo mes del año anterior.

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, dio un análisis de estas cifras, concluyendo que la producción de los meses previos fue baja debido, principalmente, a los fenómenos climáticos que han retrasado las cosechas de café en el país.

Lea más sobre el informe aquí: Producción de café sube 43% en junio y alcanza 1,30 millones de sacos, según Fedecafeteros

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