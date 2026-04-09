Juan Valdez irrumpe en España con café 100% colombiano

Café Juan Valdez en fábrica de Almacafé de la Federación Nacional de Cafeteros.

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Procafecol, con su marca Juan Valdez, anunciaron una alianza estratégica con el Grupo LUX de Colombia, a través de su filial MERICA en España.

El gerente de la Federación, German Bahamón señaló que el objetivo es llevar café 100% colombiano al corazón del hogar español mediante un modelo empresarial que integra tiendas de barrio, supermercados, canales digitales y consumo institucional.

Dijo que, desde una planta en Valencia, se producirá café tostado específicamente para el paladar español, con empaques y propuestas de marca adaptadas a los hábitos locales

“No se trata de estar presentes, sino de pertenecer”, enfatizó la FNC en el comunicado. Desde una planta en Valencia, se producirá café tostado específicamente para el paladar español, con empaques y propuestas de marca adaptadas a los hábitos locales. “Estaremos en su taza cada mañana, en su alacena, como su elección consciente de origen y calidad”, agregaron.

Esta iniciativa marca un hito en la expansión global de Juan Valdez, priorizando la “profundidad” sobre la mera presencia. El equilibrio omnicanal –que combina canales físicos y digitales– es clave para escalar operaciones internacionales, según la visión de la Federación. “El crecimiento real no se logra con canales aislados, sino integrándolos”, se lee en el anuncio.

Con esta movida, Juan Valdez no solo entra al mercado español, sino que redefine su estrategia de internacionalización, posicionando el café colombiano como opción cotidiana en Europa.