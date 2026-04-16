Ola invernal disminuyó en un 30 % la cosecha cafetera en el Tolima

Tolima

El secretario de Agricultura del Tolima, Fernando Borja, reveló que las intensas lluvias de la temporada invernal por la que atraviesa buena parte del departamento disminuyeron en un 30 % la producción de la cosecha cafetera de este 2026.

De acuerdo con las cifras suministradas por la Federación Nacional de Cafeteros, el secretario Borja indicó que en el Tolima la reducción en la productividad se ha debido especialmente a las condiciones climáticas marcadas por la ola invernal.

“Hubo una disminución casi del 30 %. Hemos tenido unas afectaciones por el tema de las lluvias. Lo que nos dicen los productores en el recorrido que venimos haciendo es que se ha atrasado la cosecha. El sistema productivo cafetero necesita de los procesos fotosintéticos que se realizan a través de la radiación solar para que el grano crezca, pero estamos en un periodo de lluvias y la cosecha se viene atrasando”, explicó.

Borja acotó que los municipios más golpeados han sido Planadas, Villarrica, Fresno, Líbano, entre otros. Poblaciones en las que esperan con ansias la transición del periodo de más a menores lluvias, la cual se prevé para el mes de mayo.

“Vamos a esperar los resultados en mayo, cuando esperamos que el grano ya esté maduro y podamos tener una buena cosecha. Estamos rogando para que cesen un poco las lluvias y tengamos una muy buena temporada para garantizar la cosecha que se requiere”, remarcó.

Según cifras de la Gobernación del Tolima, en 38 de los 47 municipios del departamento se produce café. Más de 60 mil familias cuentan con cultivos de café en el Tolima, según el Comité de Cafeteros Departamental.