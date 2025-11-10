El café colombiano se reinventa: crece el consumo interno y las marcas de especialidad

Un avance cercano al 90 %. En el sur del departamento. Foto de Referencia.

Según la Federación Nacional de Cafeteros, los colombianos consumen entre tres y cuatro tazas al día, con una tendencia creciente hacia los cafés de origen, de alta calidad y con historia detrás de cada grano.

Ese cambio cultural, que impulsa un aumento del 0,3% anual en el consumo interno, ha abierto espacio a nuevas marcas que llevan el sello de excelencia del país cafetero.

Una de ellas es Casa Landino, una propuesta de Caravela Coffee, empresa con más de 25 años de trayectoria en el comercio de café verde y certificada como B Corp por su compromiso con la sostenibilidad.

La marca, que ya suma 17 medallas internacionales, acaba de lanzar su propia línea de café tostado en Colombia y representará al país en la final mundial de los Global Coffee Awards 2026.

Su modelo de negocio apuesta por la tostión bajo demanda: el café se tuesta solo después de recibir el pedido, garantizando frescura y trazabilidad desde las fincas de Cauca, Huila, Nariño y Tolima hasta la taza.

“Cada taza es el resultado de 25 años de experiencia de Caravela Coffee en el universo del café verde, transformados hoy en un nuevo capítulo: el arte de tostar con propósito”, dijo Paula Gómez Villegas, líder de marca de Casa Landino.

Del campo al consumidor, sin intermediarios

El lanzamiento de Casa Landino contó con la presencia de figuras del sector y amantes del café, entre ellos la comunicadora Mónica Fonseca, quien destacó el valor de que una marca nacida en Colombia logre reconocimiento internacional sin perder su conexión con el origen.

“Es un producto que nace aquí, que triunfa en el mundo y que ahora podemos disfrutar en casa”, comentó durante el evento, acompañado por una experiencia sensorial y musical con el maestro Óscar Acevedo al piano.

Una cultura que cambia

El auge de los cafés especiales refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo del país. Colombia, tradicionalmente exportador de café verde, ahora consolida un mercado interno más exigente y educado, donde el consumidor busca calidad, sostenibilidad y cercanía con los productores.

Con más de 540.000 familias caficultoras y un consumo interno que supera los 2,2 millones de sacos al año, el país avanza hacia una nueva etapa en la que el café deja de ser solo una bebida cotidiana y se convierte en una experiencia de valor agregado, orgullo nacional y sofisticación.

Casa Landino, con su enfoque en la calidad, la innovación y el respeto por el origen, encarna esa transformación. Colombia ya no solo produce café: lo reinventa para el mundo y para sí misma.