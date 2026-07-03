¿Funcionario de ITRC interfirió en investigación a su hijo en Coljuegos? Él dice que es retaliación

Una fuerte disputa interna se libra en la Agencia de la Inspectora General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), que es la entidad del Gobierno que vigila a la Dian, Coljuegos y la UGPP. La pelea es entre la directora Carolina Madrid y el secretario general, José Alexis Mahecha, a quien podrían declarar insubsistente en las próximas horas.

Resulta que Mahecha, quien salió de pelea con Angie Rodríguez del Dapre, tiene un hijo que trabaja en Coljuegos, entidad que es vigilada por la ITRC. Su hijo, Juan Felipe Mahecha tiene dos investigaciones disciplinarias en la ITRC y, según nos han dicho varias fuentes, su papá habría estado indagando por esos procesos e incluso algunos señalaron que estaría buscando favorecer al hijo.

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Un primer proceso es por anomalías en la liquidación de contratos, en los que se dejaron de cobrar grandes saldos a favor de Coljuegos. El otro proceso se dio a raíz de las alertas de la Contraloría delegada del sector salud por deficiencias en el control y custodia de los elementos decomisados para la destrucción de máquinas tragamonedas.

José Alexis Mahecha le respondió a Caracol Radio que no estaba enterado de que su hijo tenía esos procesos, hasta que esta emisora lo contactó, por lo que nunca ha ejercido ningún tipo de injerencia en ese tema.

“Sea lo primero informar que hasta hoy me entero, por su mensaje, de que mi hijo pueda tener procesos, pues él lleva trabajando en esa entidad más de 8 años y no hablamos de situaciones laborales. Hago énfasis que esta información, de existir procesos, carece de toda veracidad por cuanto mi cargo tiene que ver exclusivamente con los procesos de apoyo como, Talento Humano, Financiera, Administrativa y Contratación; por lo tanto, es obvio que no se puede tener injerencia en nada misional. Creería que esa información falsa, podría tratarse de retaliación por las denuncias realizadas”, señaló en su respuesta.

¿Retaliación por una denuncia que interpuso contra la directora?

Sobre la retaliación, se refiere a una queja que él interpuso contra la directora Carolina Madrid por acoso laboral y una denuncia penal en su contra por solicitar vincular supernumerarios cuando él le había recomendado no hacerlo.

Incluso, Mahecha envió un correo masivo a todos los funcionarios, incluyendo al Ministro de Hacienda en el que cuenta presuntas irregularidades por parte de la directora Carolina Madrid.

“Presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitud de vinculación de supernumerarios, con argumentos fútiles (porque los abogados de la subdirección de instrucción disciplinaria no servían para nada) cuando ya se le ha formulado en forma previa recomendación de no adelantar tal trámite, hecho que originó denuncia penal contra la directora, por presunto delito de falsedad ideológica en documento público”, se lee en el correo que envió Mahecha.

En el correo, el funcionario además señala problemas presupuestales. Ante esto, fuentes al interior de la ITRC afirmaron que le hicieron una petición de adición presupuestal por cerca de $ 5.200 millones de pesos al Ministerio de Hacienda pues tenían recursos hasta junio de este año y luego lo reajustaron a $ 3.800 millones de pesos.

No obstante, Mahecha habría hecho una contrapropuesta por cerca de 3.100 millones sin consultar y el Minhacienda aceptó.

Tras ello, la directora creó un decreto en el que le quitó sus funciones de ordenador del gasto.