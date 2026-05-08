Inflación en Colombia vuelve a subir : en el mes de abril se ubicó en 5.68%, según el DANE

Imagen de referencia sobre la baja de la inflación en Colombia, según el DANE/ Getty Images

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación de 0,78%, mientras que en lo corrido del año el incremento acumulado alcanza 3,87%, cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando fue de 3,30%. Esto muestra un mayor ritmo de crecimiento de precios frente al año anterior.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, explicó que, aunque la inflación mantiene una tendencia reciente al alza, el país aún se encuentra por debajo de los niveles más altos registrados en 2023, cuando el aumento de precios fue más marcado.

Alimentos y servicios explican el comportamiento reciente

El principal impulso mensual se debe de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una variación de 1,51%. Este grupo incluye productos de consumo básico dentro del hogar, por lo que su comportamiento tiene un efecto directo en el gasto cotidiano de las familias.

A la par tambien se debe a la división de restaurantes y hoteles, donde se presentó la mayor variación anual, con 9,61%, reflejando incrementos en comidas preparadas, bebidas calientes y servicios asociados al consumo fuera del hogar.

El sector salud también se ubicó entre los de mayor incremento, con una variación anual de 8,21%, impulsada principalmente por aumentos en consultas médicas particulares y servicios odontológicos.

Por el contrario, la división de recreación y cultura registró la menor variación anual, con 2,52%, e incluso presentó reducciones en algunos bienes tecnológicos como equipos de audio, video y procesamiento de información.

Diferencias entre ciudades y niveles de ingreso

El comportamiento de la inflación no fue uniforme en todo el país. Ciudades como Pereira, Armenia y Bucaramanga se ubicaron por encima del promedio nacional entre el 6,5% al 6,7%, mientras que otras como Riohacha y Santa Marta registraron menores variaciones entre el 3,4% al 3,9%, lo que evidencia diferencias en el costo de vida según la región.

En el análisis mensual, Cúcuta presentó la mayor variación del IPC con 1,22%, lo que indica un aumento más acelerado de precios en esa ciudad durante abril.

Por niveles de ingreso, la variación mensual fue de 0,78% para el total nacional, lo que refleja que el incremento de precios se distribuye de manera general en la canasta de consumo, aunque su impacto puede variar según los hábitos de gasto de cada hogar.

Un inicio de año con mayor presión en precios

El acumulado de 3,87% en lo corrido de 2026 muestra que la inflación ha tenido un comportamiento más variado frente al año anterior, con una incidencia importante de alimentos y servicios.

En ese sentido, el ultipo informe del IPC del DANE refleja que los aumentos en productos básicos y en el consumo fuera del hogar continúan siendo factores determinantes en la evolución del costo de vida en el país durante los primeros meses del año.