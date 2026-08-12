Videos: así preparan toneladas de ayudas humanitarias en Miami que enviarán Colombia tras terremoto

En videos suministrados a Caracol Radio se muestra una gran bodega en Miami, Estados Unidos, en donde se preparan toneladas de ayudas humanitarias que se enviarán a Colombia para atender a damnificados por el terremoto de magnitud 7.4.

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En las imágenes se aprecia como decenas de personas trabajan para enviar ropa, alimentos y demás suministros a las ciudades más afectadas por el sismo, tales como Cali, Pereira y las regiones del Eje Cafetero y Chocó.

Incluso, en los videos, quien muestra el centro de acopio señala que son alrededor de 200 toneladas. Se detalla, además, que serán transportados en dos Boeing 747 a territorio colombiano.

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Entre las ayudas, según se relata, hay muletas, sillas, materiales de construcción, papelería, entre otros.

Vea a continuación los videos de la ayuda desde Miami hacia Estados Unidos: