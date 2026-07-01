“Es desproporcionado”: Ministro de Hacienda sobre incremento de tasa de interés por el BanRep
El ministro Germán Ávila criticó en Caracol Radio la decisión del Banco de la República de subir nuevamente las tasas de interés.
“Es desproporcionado”: Ministro de Hacienda sobre incremento de tasa de interés por el BanRep
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En 6AM W de Caracol Radio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se refirió al más reciente aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la República y también al proceso de empalme que tendrá su cartera con el nuevo gobierno del presidente electo.
En desarrollo.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...