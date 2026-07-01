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“Es desproporcionado”: Ministro de Hacienda sobre incremento de tasa de interés por el BanRep

En 6AM W de Caracol Radio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se refirió al más reciente aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la República y también al proceso de empalme que tendrá su cartera con el nuevo gobierno del presidente electo.

En desarrollo.

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