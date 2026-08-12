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12 ago 2026 Actualizado 18:28

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Más testimonios: un hombre y su madre piden ayuda tras perder su vivienda en Cali por el terremoto

Luis David Palacios es uno de los tantos damnificados que dejó el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.

Foto: Luis Palacios.

Foto: Luis Palacios.

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Caracol Radio sigue conociendo historias de sobrevivientes que tras el terremoto, perdieron sus hogares y hoy hacen un llamado de ayuda.

Luis David Palacios se encontraba en su apartamento, donde residía con su mamá, cuando ocurrió el movimiento telúrico de 7,4 grados.

Aunque hoy agradece que tanto él, como su madre, están sanos y salvos, lamenta la pérdida de su casa, la cual quedó inhabitable.

Las imágenes del edificio Torres de Doña Lupe, ubicado en Cuarto de Legua en Cali, son desgarradoras y según contó Luis a 6AM W, está en riesgo de colapso total.

Al igual que cientos de damnificados, Luis ha hecho uso de sus redes sociales (@luisda212) para exponer su caso y hacer un llamado de apoyo con el objetivo de adquirir elementos y herramientas que le permitan recuperar algún porcentaje de su pérdida.

Juliana Hernández

Juliana Hernández

Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...

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